Les tirs se seraient produits entre les occupants de deux véhicules en marche près de la rue Prieur et l’avenue du Parc-Georges, dans Montréal-Nord.

Une fusillade a eu lieu entre les occupants de deux véhicules en plein après-midi lundi dans un secteur résidentiel de Montréal-Nord. L’échange de coup de feu s’est produit tout près d’un parc et n’a pas fait de blessé, selon les premières informations.

Les services d’urgence ont été avisés vers 13 h 15, a indiqué Véronique Dubuc, relationniste-médias pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les tirs se seraient produits entre les occupants de deux véhicules en marche près de la rue Prieur et l’avenue du Parc-Georges, dans Montréal-Nord. Il s’agit d’un secteur résidentiel où les rues sont principalement bordées de maisons unifamiliales ou d’immeubles abritant quelques logements. À un coin de rue, le parc Ottawa offre plusieurs terrains de jeu aux jeunes et moins jeunes, comme des modules et un terrain de soccer.

Les véhicules suspects ont pris la fuite avant l’arrivée des policiers. Au moment où ces lignes étaient écrites, aucun blessé n’avait été rapporté en lien avec la fusillade.

Une enquête a été ouverte par le SPVM et un périmètre de sécurité a été établi. Un maître-chien a été déployé afin d’amasser des éléments de preuve, décrit Mme Dubuc. Plusieurs douilles ont été trouvées au sol sur les lieux de la fusillade.

Aucune arrestation n’a eu lieu jusqu’à présent.