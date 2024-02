Deux autres individus ont été arrêtés relativement aux coups de feu tirés sur un commerce de Marco Pizzi, dans l’est de Montréal, en septembre dernier, a appris La Presse, ce qui porte à six le nombre de suspects appréhendés jusqu’à maintenant dans cette affaire.

Le soir du 4 septembre dernier, vers 22 h, des coups de feu tirés avec une arme longue à partir d’un véhicule en marche ont été dirigés vers un commerce de véhicules d’occasion situé à l’angle de la rue Notre-Dame et de l’avenue Broadway, dans le secteur Pointe-aux-Trembles.

Le commerce est relié à Marco Pizzi, un individu que la police considère comme un acteur important de la mafia montréalaise.

En novembre, quatre premiers suspects, Alexandre Lemonde, 31 ans, Gabriel Michaud-Rémillard, 25 ans, Louis-Alexandre Guérault, 24 ans et Sébastien Allard, 27 ans, tous des résidents de Salaberry-de-Valleyfield, ont été arrêtés et accusés au palais de justice de Montréal d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu.

Jeudi matin, les enquêteurs du groupe Projet Est du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et leurs collègues de la section des stupéfiants ont arrêté deux autres individus dans un logement de l’arrondissement de Lachine.

Nombreuses accusations

Benjamyn Paquette, 27 ans, et Mathieu Scott-Dumont, 26 ans, ont été accusés d’avoir, entre le premier et le six septembre 2023, déchargé intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sans se soucier qu’il s’y trouvait ou non une personne, et, entre les mêmes dates, d’avoir été en possession d’une arme à feu prohibée.

Les deux hommes sont aussi accusés d’avoir, entre les mêmes dates, utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une agression armée, et d’avoir eu en leur possession une arme à feu prohibée chargée et un poing américain le 8 février.

Paquette fait de plus face à un chef supplémentaire de possession d’armes à feu et de munitions trouvées le 8 février.

La Poursuite s’est opposée à leur remise en liberté et leur enquête sur cautionnement a été reportée ultérieurement.

Scott-Dumont n’a pas d’antécédent criminel alors que Paquette a été condamné à une peine de 34 mois d’emprisonnement pour une affaire de vol qualifié, d’introduction avec effraction et de complot qui remonte à 2018.

Paquette a aussi des antécédents de voies de fait, d’agression armée avec lésions et de non-respect des conditions.

Une véritable vendetta

Selon un décompte de La Presse, le même commerce appartenant à Marco Pizzi a été visé par un incendie criminel ou par des coups de feu à au moins trois ou quatre reprises en 2023.

En tout, des commerces, résidences ou véhicules appartenant à Pizzi et à certains de ses proches, ont été ciblés à une quinzaine de reprises, surtout par des cocktails molotov, l’an dernier.

