Lutte contre la vente illégale de cannabis Dix arrestations dans une enquête sans précédent

Des trafiquants de cannabis en ligne soupçonnés d’avoir conclu 70 000 transactions totalisant 15 millions de dollars, une dizaine d’individus, dont certains seraient liés au crime organisé, arrêtés et accusés, plus de 7 millions de dollars de valeurs bloquées, des enquêteurs qui réussissent, au moyen de fausses déclarations, à obtenir des permis de production de marijuana à des fins médicales de Santé Canada : la Sûreté du Québec vient de conclure une enquête innovante et sans précédent en matière de lutte contre le trafic illégal de cannabis.