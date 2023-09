Un suspect qui aurait menacé François Legault et Justin Trudeau est blessé par balle

Un homme qui aurait proféré des menaces à l’endroit des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault a été blessé par balle lors d’une intervention de la Sûreté du Québec en Estrie, mercredi matin. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a ouvert un dossier.

Selon plusieurs médias, dont Radio-Canada et TVA, le suspect aurait proféré des menaces à l’endroit des premiers ministres du Canada et du Québec sur le réseau social TikTok.

Le Groupe d’intervention tactique (GTI) de la SQ serait intervenu vers 5 h mercredi matin au domicile de cet homme à Scotstown, ville estrienne située à une quarantaine de kilomètres de Lac-Mégantic.

Selon le communiqué du BEI, lors de l’intervention, un policier du GTI aurait aperçu le suspect avec une arme à feu à travers la fenêtre de la résidence. « La personne aurait pointé l’arme à feu en direction de la porte lorsque les membres du GTI seraient entrés dans la résidence, écrit le BEI. Le policier aurait fait feu en direction de la personne qui aurait alors été blessée par le tir policier. »

Les premiers soins ont été donnés à la personne atteinte par balle. Elle a été transportée à l’hôpital dans un état jugé stable, précise le BEI.

Le cabinet du premier ministre François Legault a réagi par écrit : « Nous avons été informés de la situation. Les menaces envers des élus, peu importe le palier et le parti, sont inacceptables et doivent être dénoncées. Maintenant, nous ne ferons aucun commentaire pour ne pas nuire au travail des policiers. »

Rappelons que le BEI intervient quand une personne – autre qu’un policier en service – meurt, subit une blessure grave ou est blessée par une arme utilisée par un policier lors d’une intervention policière.

Les menaces envers les élus en hausse

À la fin de la dernière campagne électorale au Québec, la Sûreté du Québec avait fait état de 217 signalements reçus à la suite de menaces envers des élus et des candidats québécois. Au total, une trentaine de personnes avaient été arrêtées.

La situation avait aussi mené à l’instauration de nouvelles mesures de protection des élus pendant la campagne, dont le port de gilets pare-balles.

Du côté fédéral, entre janvier et octobre 2020, 276 incidents menaçants avaient visé des ministres, relatait La Presse en mars 2021. Le nombre de menaces de mort visant le premier ministre Justin Trudeau avait aussi plus que doublé entre 2021 et 2022.

« On doit aujourd’hui se rendre à l’évidence : la menace est partout. En fait, elle est contre toute personne qui veut se présenter en politique ou qui est en politique à l’heure actuelle », résumait dans nos pages en août 2022 l’ex-agent du Service canadien du renseignement de sécurité Michel Juneau-Katsuya.

Enquête ouverte

Six enquêteurs du BEI ont été chargés de faire la lumière sur les circonstances entourant l’intervention du GTI en Estrie. Une enquête criminelle parallèle concernant les évènements a aussi été confiée au Service de police de la Ville de Montréal.

Toute personne ayant été témoin de l’évènement peut contacter le BEI sur son site web.

Avec La Presse Canadienne