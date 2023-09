La police a déclaré qu’en moins d’une heure à Montréal le 2 août, Abdulla Shaikh a tué par balle André Lemieux, 64 ans, qui se trouvait à l’intérieur d’un abribus et Mohamed Belhaj, 48 ans, qui se rendait au travail à pied. Environ 24 heures plus tard, à Laval, il a tué Alex Lévis-Crevier, 22 ans, qui faisait de la planche à roulettes dans la rue.

Une visite au zoo et au parc d’attractions avant de commettre un meurtre : Abdulla Shaikh, un jeune homme schizophrène soupçonné d’avoir tué trois hommes de façon aléatoire durant l’été 2022, s’était rendu en Ontario avant de s’en prendre à une troisième victime.

Ces nouveaux éléments sont ressortis lundi matin, alors que s’est amorcée l’enquête publique du Coroner visant à faire la lumière sur le meurtre de trois hommes ciblés au hasard par un homme aux prises avec des problèmes de santé mentale à Montréal à Laval. Abdulla Shaikh, 26 ans, avait été abattu par les policiers peu après le triple homicide. Le suspect se cachait alors dans un hôtel du secteur de Saint-Laurent.

Le suspect aurait tiré en direction d’André Lemieux la soirée du 2 août 2022. La victime de 64 ans se trouvait alors à l’intérieur d’un abribus, dans l’arrondissement de Saint-Laurent. Une heure plus tard, il aurait commis un autre meurtre : Mohamed Belhaj, 48 ans, est abattu alors qu’il se rendait au travail.

Le tireur s’est ensuite rendu au zoo de Toronto et au parc d’attractions Canada Wonderland en Ontario entre le deuxième et le troisième meurtre, a-t-on révélé lors de l’audience.

De retour à Montréal, le 3 août 2022, il aurait fait feu à plusieurs reprises en direction d’Alex Lévis-Crevier, 22 ans. Le jeune homme se déplaçait en planche à roulettes à Laval avant d’être atteint par balles.

Le présumé tireur loue une chambre au Motel Pierre, où il se cache. Quand le groupe tactique d’intervention (GTI) fait irruption, un échange de coups de feu survient entre le suspect et les autorités. Abdulla Shaikh est abattu. « Aucune accusation ne sera portée contre les policiers », a précisé à la coroner Mélissa-Amélie Plourde, coordonnatrice au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE

Problèmes psychiatriques

Abdulla Shaikh avait reçu un diagnostic de schizophrénie en 2017, a expliqué Alexandra Caron Vadeboncœur, enquêteuse à la Sûreté du Québec SQ, à la coroner Géhane Kamel, responsable de l’enquête publique.

Il devait recevoir des injections tous les trois mois en lien avec ses problèmes psychiatriques.

Le suspect habitait seul depuis un an au moment des évènements. On ne lui connaissait pas d’amis proches. Il demeurait régulièrement en contact avec sa mère, selon la policière. Cette dernière lui a par ailleurs parlé au téléphone au moment des meurtres et a affirmé aux policiers que son fils avait un comportement normal durant leur discussion. « C’était une conversation banale. Il semblait normal », a spécifié l’enquêteuse.

Plusieurs témoins ont décrit le suspect et son véhicule – une Dodge Challenger blanche, – aux autorités. C’est notamment ce qui a permis de retracer l’homme de 26 ans, alors caché dans le Motel Pierre après sa cavale.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE

Les problèmes de santé mentale d’Abdulla Shaikh étaient connus des autorités. Il avait été interpellé pour des évènements d’entrave aux agents de la paix et avait une cause pendante d’agression sexuelle.

« Il n’avait pas beaucoup de condamnations, mais une feuille de route très éloquente », a précisé Donald Simpson, policier retraité au SPVM, dans son témoignage lundi.

Peu de détails ont été révélés pour le moment concernant la provenance de l’arme à feu utilisée dans les trois meurtres. Les policiers ont saisi un chargeur pouvant contenir 30 balles ainsi qu’un pistolet de calibre 9 sans numéro de série. « On sait que ça a été obtenu de façon illégale », a expliqué l’enquêteuse Caron Vadeboncœur.