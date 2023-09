André Lemieux, Mohamed Belhaj et Alex Lévy-Crevier avaient été ciblés au hasard par un homme armé, Abdulla Shaikh, aux prises avec des problèmes de santé mentale à Montréal et à Laval entre le 2 et le 4 août 2022.

Des meurtres à quelques heures d’intervalle, des victimes sans lien entre elles, un suspect armé au « regard froid et déterminé » : les policiers du GTI faisaient face à quelque chose d’imprévisible, une sorte de « folie meurtrière », lors du triple homicide survenu en août 2022.

C’est du moins ce qui est ressorti du témoignage d’un policier du Groupe tactique d’intervention (GTI) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au deuxième jour de l’enquête publique du Coroner visant à faire la lumière sur le meurtre d’André Lemieux, Mohamed Belhaj et Alex Lévy-Crevier. Ils avaient été ciblés au hasard par un homme armé aux prises avec des problèmes de santé mentale à Montréal et à Laval entre le 2 et le 4 août 2022.

Le suspect, Abdulla Shaikh, avait été abattu par les autorités alors qu’il s’était barricadé dans la chambre d’un hôtel à Montréal.

Risque élevé

Le 4 août 2022, le suspect se trouve dans la chambre 139 du Motel Pierre. Le GTI défonce la porte de deux coups de bélier.

La situation relève d’un degré de dangerosité élevée : le présumé tireur est aux prises avec des troubles psychiatriques – un diagnostic de schizophrénie – et les victimes sont choisies de façon aléatoire. « Les gangs de rue, on peut prévoir. Un tueur à gages, on peut prévoir [qui sera la prochaine victime]. Mais là, la prochaine victime, ça pouvait être n’importe qui », a dit le policer Mathieu Robillard, du GTI.

L’agent Robillard avait la tâche de défoncer la porte de la chambre où le suspect se trouvait. Il remarque que le présumé meurtrier a une arme à feu dans sa main droite et a affirmé avoir été surpris de la rapidité avec laquelle il sort son arme.

Le regard du suspect était extrêmement déterminé, comme s’il avait une mission en tête, a-t-il précisé.

« Dans toutes mes interventions au SPVM j’ai vu seulement deux trois fois un visage froid qui voulait me tuer », a décrit Mathieu Robillard, au SPVM depuis 2012.

Des tirs

L’agent Mathieu Robillard dit avoir senti que le tir de la part du suspect ne tarderait pas. Il voit le coup de feu qui vient de la chambre, simultanément, son collègue dégaine son arme. Le tout se passe si rapidement que la séquence de coups de feu est difficile à décrire chronologiquement, a fait savoir le policier.

Le suspect semble immobile, mais les agents du GTI ignorent s’il est touché, selon le témoignage de mardi.

L’agent Robillard remarque que le suspect est « affaibli », mais son regard « déterminé » demeure le même, a-t-il ajouté au sujet du suspect alors armé d’un pistolet.

« Si c’était un couteau et qu’il n’était pas capable de se lever pour l’utiliser, ce serait différent. Là, il a une arme à feu. Je dois déterminer s’il a la capacité d’appuyer sur la détente et là, selon ma perception, il pouvait encore le faire », a-t-il résumé.

Dans le feu de l’action, « il n’était pas farfelu » de penser qu’un suspect armé ne ferait pas semblant d’être inanimé, a expliqué le témoin à la coroner Géhane Kamel, responsable de l’enquête publique.

L’enquête publique se poursuit jusqu’à mercredi, pour ensuite reprendre au mois d’octobre.