Tamara Lich et Chris Barber faisaient partie du noyau qui aurait incité des centaines de camions à paralyser le centre-ville d’Ottawa en janvier et février 2021 pour protester contre l’obligation vaccinale imposée aux camionneurs et d’autres mesures sanitaires pour contrer la pandémie de COVID-19.

(Ottawa) Des vidéos prises par la Sûreté du Québec ont été soumises en preuve au procès de Tamara Lich et Chris Barber, qui s’est amorcé mardi. Les organisateurs du « convoi de la liberté » ont plaidé non coupables à une série d’accusations dont celles de méfait et d’avoir incité au méfait.

Ceux-ci ont été accueillis par une poignée de sympathisants peu bruyants lors de leur arrivée au palais de justice de la capitale fédérale. Un contraste avec les klaxons tonitruants qui avaient caractérisé les trois semaines de leur manifestation contre la vaccination obligatoire imposée aux camionneurs et d’autres mesures sanitaires pour limiter la propagation de la COVID-19 durant la pandémie.

« L’histoire est en train de s’écrire. Nos libertés sont en jeu », a affirmé un homme affublé d’un chapeau en papier d’aluminium, qui se fait surnommer en anglais le « Tin Foil Hat Guy ». Il se tenait à l’extérieur du palais de justice, sous une chaleur accablante, comme il l’avait fait l’an dernier avant chacune des audiences de la commission Rouleau.

« Présentement, nous nous battons pour nos libertés. Durant le convoi de la liberté, c’était ça la liberté et nous avons été dénigrés, des gens ont été arrêtés et la procédure judiciaire était énormément longue. Ça ne devrait pas être le cas. Ces gens n’ont toujours pas recouvré toute leur liberté », a ajouté l’homme refusant de nous donner son vrai nom.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Un sympathisant de Tamara Lich et Chris Barber quitte le palais de justice après l’ouverture de leur procès à Ottawa mardi.

Les conditions de libération de Tamara Lich, qui lui interdisaient de déambuler au centre-ville d’Ottawa, ont été assouplies pour la durée du procès. Elle avait été arrêtée incarcérée 49 jours en tout après avoir été appréhendée par les policiers en février 2022. Chris Barber avait été relâché le lendemain de son arrestation.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Chris Barber

Mme Lich et M. Barber faisaient partie du noyau qui aurait incité des milliers de camions et de manifestants à paralyser le centre-ville d’Ottawa durant trois semaines, en janvier et février 2022. Tous deux affirment qu’ils avaient peu de contrôle sur les participants.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Tamara Lich

Confusion entourant la liste des témoins

La Couronne compte appeler à la barre 22 témoins, mais elle n’inclut pas le maire Jim Watson contrairement à ce qu’il avait affirmé aux médias à son entrée au palais de justice d’Ottawa mardi. Il s’attendait à témoigner, mais la Couronne et la défense ont finalement confirmé qu’il ne fait pas partie de la liste.

Le procureur de la Couronne, Tim Radcliffe, compte faire témoigner des membres de la haute direction de la police d’Ottawa, des policiers qui étaient responsables de faire le lien avec les manifestants et d’autres qui devaient faire respecter l’ordre public. Il appellera également à la barre de hauts responsables de la Ville d’Ottawa et du service de transport en commun OC Transpo, des résidants du centre-ville d’Ottawa et des employés des commerces de ce secteur.

Le procès s’est ouvert mardi avec le témoignage d’un policier à qui la Couronne a demandé de compiler une vidéo du convoi de la liberté dans laquelle on entend des klaxons tonitruants et on voit certaines rues bloquées par des camions. Des extraits de vidéos prises par la Sûreté du Québec lors de l’opération policière pour déloger les manifestants ont aussi été présentés en preuve.

« Les deux accusés exerçaient un contrôle sur le placement des véhicules », a fait valoir le procurer de la Couronne, Tim Radcliffe. Il a ajouté qu’il ne demandait pas un « jugement sur leur objectif politique », mais plutôt sur les moyens entrepris pour l’atteindre qui ont « dépassé leur droit à la liberté d’expression ».

La défense a fait valoir que la Couronne ne devrait pas utiliser le mot occupation qui est « incendiaire » et « inexact » pour décrire le convoi de la liberté. Elle a également souligné qu’ils ont simplement exercé leur liberté d’association et leur liberté d’expression.

Tamara Lich et Chris Barber sont accusés de méfait, d’intimidation, d’entrave au travail des policiers et d’avoir conseillé à d’autres personnes de commettre des méfaits. Leur procès doit s’échelonner sur 16 jours.

Face à l’inaction de la police, de la Ville d’Ottawa et du gouvernement ontarien, le gouvernement fédéral avait fini par recourir pour la première fois de son histoire à la Loi sur les mesures d’urgence. S’en était suivi la plus grosse opération policière de l’histoire du pays pour mettre fin à la manifestation.

La commission Rouleau a conclu « à contrecœur » en février que le gouvernement de Justin Trudeau avait eu raison de recourir à cette législation d’exception dans les circonstances.

Avec La Presse Canadienne