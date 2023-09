Des milliers de personnes et de gros véhicules avaient envahi à la fin de janvier 2022 la capitale fédérale pendant trois semaines pour protester contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 — et plus largement contre le gouvernement libéral.

(Ottawa) Plus les participants du « convoi de la liberté » bloquaient les rues d’Ottawa l’année dernière, plus les relations entre la police et les manifestants devenaient instables, a témoigné mercredi un policier d’Ottawa qui faisait partie du groupe de coordination mis sur pied pour accueillir l’évènement.

Laura Osman La Presse Canadienne

L’inspecteur Russell Lucas était appelé à la barre par la Couronne, mercredi, au procès criminel de Tamara Lich et Chris Barber, deux importants organisateurs des manifestations de l’hiver 2022. Mme Lich et M. Barber sont accusés de méfait, d’entrave au travail des policiers, d’intimidation et d’avoir conseillé à d’autres de commettre des méfaits.

Des milliers de personnes et de gros véhicules avaient envahi fin janvier 2022 la capitale fédérale pour protester contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 — et plus largement contre le gouvernement libéral. Après trois semaines, le premier ministre Justin Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour faire déloger les manifestants.

L’inspecteur Lucas a affirmé mercredi au tribunal que les manifestants étaient au début plutôt coopératifs avec la police, alors que les policiers tentaient de diriger la circulation pendant que les véhicules du « convoi » commençaient à arriver dans la capitale. Mais à mesure que les jours passaient, la police risquait davantage d’être débordée lorsqu’elle tentait de faire respecter la loi, a soutenu l’inspecteur Lucas.

Le témoin a rappelé un exemple où des manifestants allumaient des feux d’artifice près du Monument commémoratif de guerre du Canada. M. Lucas, qui suivait la scène sur les caméras de circulation et les fréquences de police, a alors estimé qu’il devait déployer davantage de policiers pour assurer la sécurité des agents déjà sur place.

M. Lucas a déclaré au tribunal que la police d’Ottawa avait initialement élaboré un plan qui permettrait d’accueillir environ 2000 véhicules sur la rue Wellington, devant le parlement, et le long de plusieurs rues du centre-ville.

Au lieu de cela, plus de 5000 poids lourds sont arrivés la première fin de semaine, fin janvier, a déclaré l’inspecteur au tribunal. « De toute évidence, l’évènement a dépassé nos prévisions », a admis M. Lucas, qui était commandant des interventions pendant la manifestation.

Environ les deux tiers des manifestants sont repartis après cette première fin de semaine, a-t-il dit, mais le problème pour la police était que le périmètre de la manifestation restait le même dans la capitale. De gros camions bloquaient la rue Wellington devant la colline du Parlement et se répandaient aussi dans d’autres artères du centre-ville, y compris des rues résidentielles.

Or, à ce moment-là, les ressources de la police étaient très limitées, a admis M. Lucas. Des équipes de policiers avaient tenté de négocier avec les manifestants pour dégager des voies de circulation et réduire le périmètre en déplaçant des poids lourds vers la colline du Parlement, « mais ça n’a jamais été fait », a déclaré l’inspecteur.

Il a expliqué que l’état-major avait ordonné « de ne pas céder un pouce aux manifestants », ce qui rendait les négociations beaucoup plus ardues pour les policiers sur le terrain.

« Parce qu’ils n’avaient aucun pouvoir de négociation », a résumé la juge Heather Perkins-McVey.

La Couronne veut démontrer que les coaccusés Lich et Barber ont orchestré les barrages dans les rues d’Ottawa et ont ensuite encouragé leurs partisans à demeurer dans la capitale lorsque la police leur a ordonné de dégager les rues du centre-ville.