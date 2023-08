Le feu qui a fait sept morts à la mi-mars dans un immeuble qui abritait des appartements de type Airbnb dans le Vieux-Montréal est un incendie criminel, a appris La Presse de plusieurs sources. L’enquête, qui avait été amorcée par la Section des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal, relève maintenant principalement des enquêteurs des homicides de la Division des crimes majeurs du SPVM.

Cela signifie que si le ou les incendiaires sont arrêtés, des accusations de meurtre pourraient être autorisées par un procureur de la Poursuite.

Le SPVM devrait tenir une conférence de presse lundi après-midi à son quartier général à ce sujet.

Selon nos informations, il a été établi qu’il y aurait eu au moins un foyer d’incendie, à l’avant du bâtiment situé sur la place d’Youville, et que c’est de l’essence qui aurait été utilisée pour allumer le brasier.

Négligence possible toujours étudiée

Outre l’enquête pour meurtre, une autre, pour une possible négligence criminelle, est menée simultanément par les policiers de la Division des incendies criminels du SPVM.

Des résultats d’expertises seraient toujours attendus et les délais s’expliqueraient par le fait que l’édifice a été complètement dévasté. Des étages se sont même effondrés.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), la Régie du bâtiment et la Ville de Montréal figurent également parmi les partenaires dans cette enquête.

En avril dernier, La Presse avait révélé, après avoir obtenu des écrits en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des services publics et sur la protection des renseignements personnels, que le propriétaire de l’immeuble, Me Émile Benamor, avait reçu plusieurs avis d’infraction au cours des 14 dernières années pour des escaliers de secours inaccessibles et pour l’absence de détecteurs de fumée et de portes coupe-feu.

M. Benamor s’était défendu vigoureusement. Il avait souligné que la Ville lui avait demandé de condamner un escalier. Il avait déclaré dans un témoignage devant la Cour municipale qu’il veillait personnellement à ce que ses immeubles soient sécuritaires.

« Je visite mes immeubles tous les jours », avait-il répété plusieurs fois à la juge.

« On vérifie qu’il n’y a pas de cigarettes laissées là, pas d’eau qui coule. Je le fais tous les jours entre 6 h 30 et 7 h 30. La fin de semaine, je me repose, mais la semaine, je passe. »

On passe par toutes les sorties d’urgence pour vérifier qu’elles ne sont pas bloquées, que les gens pourraient sortir, que les portes ne sont pas verrouillées. Je prends tous les moyens nécessaires.

Me Alexandre Bergevin, l’avocat qui représente Émile Benamor dans le dossier de l’incendie, souligne que son client continue de collaborer à l’enquête. « Il a rencontré la police en partant et il continue de collaborer », assure-t-il.

Me Bergevin déplore que l’accent ait été mis sur l’entretien de l’immeuble dans la foulée du drame, alors que la faute incomberait plutôt à un suspect qui a délibérément allumé le feu, selon les informations dont il dit disposer. « Mon client a été vu comme un suspect, on a laissé entendre que l’incendie a été causé par sa négligence, alors que c’est faux », insiste-t-il.

Rappelons que le Bureau du coroner enquête également sur cet incendie, le plus funeste en 45 ans dans la métropole.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.