Le propriétaire de l’édifice du Vieux-Montréal où sept personnes sont mortes dans un violent brasier, le 16 mars dernier, avait reçu plusieurs avis d’infraction du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) au cours des 14 dernières années, pour des escaliers de secours inaccessibles, l’absence de détecteurs de fumée et l’absence de portes coupe-feu, notamment.

Des documents obtenus en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels indiquent que le propriétaire de l’immeuble du 224, place D’Youville, Émile Benamor, a été rencontré à plusieurs reprises par le SIM en raison de ces manquements.

Les avis de non-conformité concernent l’édifice incendié, mais aussi d’autres propriétés d’Émile Benamor, dans le Vieux-Montréal et dans Côte-des-Neiges. Le SIM a entrepris des procédures judiciaires pour plusieurs de ces infractions.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Émile Benamor

Certains travaux auraient été executés au fil des années pour rendre les édifices conformes aux normes.

Sortie de secours inaccessible

Dès 2009, les inspecteurs du SIM ont constaté que, après avoir obtenu un permis de la Ville de Montréal, le propriétaire avait réaménagé un appartement du troisième étage dans l’édifice de la place D’Youville – « mais l’aménagement de cet appartement fait en sorte que les autres locataires n’ont plus accès à l’escalier de secours (deuxième issue) », indique leur rapport, qui fait aussi état de l’absence de portes coupe-feu et de « corridors en impasse » pour deux appartements, aux deuxième et troisième étages.

PHOTO TIRÉE DU RAPPORT DU SIM Photo de l’édifice de la place D’Youville tirée du rapport des inspecteurs du Service de sécurité incendie de Montréal

En 2011, une plainte à ce sujet a été transmise par le SIM à la Régie du bâtiment du Québec. Une plainte aurait aussi été faite à la Division de l’aménagement urbain de la Ville.

Les documents consultés ne permettent pas de savoir quel suivi a été fait à la suite de ces plaintes.

En 2020, un avis de non-conformité a été émis par le SIM pour l’édifice de la place D’Youville, exigeant l’installation d’un système d’alarme incendie conforme au Code du bâtiment et assurant un niveau de pression acoustique d’au moins 85 dBa (décibels pondération A) à l’intérieur des logements.

Les documents obtenus du SIM n’indiquent pas si ces manquements ont été corrigés par le propriétaire.

Lorsque l’incendie faisait rage, deux personnes ayant loué un logement dans l’édifice sur la plateforme Airbnb ont appelé les secours en affirmant qu’il n’y avait aucune fenêtre dans leur appartement et que l’intensité des flammes les empêchait de sortir par la porte.

Nombreuses infractions

Pour d’autres immeubles appartenant à Émile Benamor, des avis de non-conformité ont été émis le 5 avril dernier, soit après l’incendie mortel du Vieux-Montréal.

Pour un appartement situé au 427, avenue Viger, l’inspection du 4 avril dernier révèle notamment que « le moyen d’évacuation (fenêtre) menant à la cour arrière est impraticable, fenêtre avec calfeutrage impossible à ouvrir, présence d’un cadenas sur la porte d’issue de la cour ».

On note aussi que les balcons en bois permettant l’évacuation pour le même immeuble sont pourris et doivent être réparés. À la même adresse, un avis datant d’août 2021 demande le remplacement des détecteurs de fumée et des réparations aux murs coupe-feu.

Pour l’édifice situé au 698, rue Notre-Dame Ouest, qui accueille le Pub Victoria au rez-de-chaussée, l’inspecteur en prévention des incendies signalait, le 5 avril, que six appartements ne disposent pas de seconde issue, que le pub n’a pas de sortie de secours conforme et que les séparations coupe-feu ne répondent pas aux normes.

Pour le 400-406, rue Notre-Dame Est, un rapport d’inspection de septembre 2020 indique qu’un escalier de secours n’est pas fonctionnel et demande plusieurs améliorations : installation d’un système d’alarme incendie, de gicleurs et d’extincteurs, aménagement de séparations coupe-feu, d’éclairage de sécurité et de panneaux de sortie, etc.

Joint en soirée, l’avocat d’Émile Benamor, Me Alexandre Bergevin, a demandé de prendre connaissance des documents du SIM avant de les commenter. « La plupart des propriétaires d’immeubles ont des avis de non-conformité », a-t-il simplement souligné.

Une enquête du coroner a été déclenchée à la suite des sept décès dans l’incendie de la place D’Youville.

Le père d’une des victimes a aussi déposé une demande d’action collective réclamant 22 millions au nom des proches des personnes qui ont péri.