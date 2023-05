La chapelle Bon-Pasteur, bâtiment historique et salle de spectacle situé sur la rue Sherbrooke Est à Montréal, est la proie des flammes jeudi. L’incendie a débuté en fin d’après-midi et requiert un important déploiement de pompiers.

Une fumée opaque s’est étendue au centre-ville de Montréal en fin de journée jeudi. Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a été alerté à 16 h 30 pour de la fumée qui s’échappait du toit de la chapelle du Bon-Pasteur, bâtiment patrimonial situé à l’angle des rues Sherbrooke et Coloniale, indique Robert Rousseau, porte-parole pour le SIM.

Trois heures plus tard, l’incendie majeur n’est toujours pas maîtrisé. Au moins 150 pompiers sont à pied d’œuvre pour tenter de maîtriser le brasier, à la jonction du centre-ville et du Plateau Mont-Royal. En effet, le feu aurait pris dans les combles, selon M. Rousseau.

La fumée s’est propagée dans le bâtiment adjacent de la Chapelle, soit un ancien couvent transformé en immeuble à logements pour les personnes de 55 ans et plus de la Société d’habitation du Québec, explique Angèle Boivin. Cette dame âgée a été évacuée en fin de journée. Sans argent, sans document d’identité et sans son téléphone, elle devra être prise en charge par le SIM et la Croix-Rouge.

Il y a 37 logements de la SHQ dans ce bâtiment. « Il n’y avait pas d’alarme, soutient Mme Boivin. J’ai vu des dames crier dans le jardin, et dès que j’ai quitté ma porte, un pompier m’a attrapée. Nos familles qui voient ça aux nouvelles doivent être inquiètes. »

Attention à la fumée

En fin de journée, les pompiers ont entrepris de faire des trouées de ventilations dans les toits pour s’assurer que la fumée s’échappe. En effet, bien que les flammes ne se soient pas propagées hors de la Chapelle du Bon-Pasteur, la chaleur de la fumée pourrait provoquer un nouveau brasier.

Des jets d’eau du Service incendie servent notamment à refroidir les endroits très affectés par la fumée, explique M. Rousseau.

En fin d’après-midi, cinq alertes du SIM avaient été lancées, soit le nombre maximal à Montréal. Vers 19 h 30, M. Rousseau a assuré que l’intervention des pompiers allait encore se poursuivre pendant plusieurs heures. « Non, ce n’est pas maîtrisé », a-t-il indiqué.

Aucune personne manquante ou blessée n’a été identifiée. Pour Yvan Bourdin, qui habite juste derrière la Chapelle depuis deux semaines, l’incendie est impressionnant. « Je n’ai jamais vu autant de camions de pompiers », réagit-il, en amont du périmètre de sécurité établi par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« Quand je suis sorti de chez moi vers 18 h, j’ai commencé à sentir une odeur de barbecue. Je pensais que c’était juste un petit feu, puis j’ai vu la masse de fumée », témoigne M. Bourdin.

Haut lieu de culture à Montréal

La chapelle historique du Bon-Pasteur est reconnue comme l’une des salles de spectacle prestigieuses de Montréal. Elle est aussi membre du réseau des Maisons de la culture de la Ville de Montréal.

La salle de spectacle devait notamment accueillir la 111e édition du Concours Prix d’Europe 2023, du 4 au 10 juin. Il s’agit du plus ancien concours de musique du Québec.

Des instruments de musique d’une grande valeur – un piano de concert Fazioli et un clavecin Kirckman de 1772 – se trouvent dans la Chapelle, selon le site internet de la Ville de Montréal. L’enceinte de l’édifice a été restaurée en 1985.

L’incendie inquiète l’organisme Héritage Montréal, qui a rapidement réagi sur Twitter.