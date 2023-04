Au début du mois d’avril, le site internet des Pages Jaunes et de Canada 411 avait été inaccessible pendant quelques jours, avait pu constater La Presse.

L’annuaire des Pages Jaunes Canada serait victime d’une cyberattaque revendiquée par le gang de rançongiciels Black Basta. Copies de passeports, de cartes RAMQ, d’états de comptes et de permis de conduire : La Presse a trouvé sur le dark web des échantillons d’informations confidentielles volées, notamment à des Québécois.

Cette cyberattaque alléguée suit un modus operandi classique, c’est-à-dire que le gang a dévoilé en ligne, sur son blogue situé sur le dark web, des échantillons des données volées pour faire pression sur l’entreprise visée.

Dans ce cas-ci, il s’agit des Pages Jaunes, cet annuaire qui regroupe les informations de milliers d’entreprises et de consommateurs canadiens.

L’ampleur de la fuite d’information n’est pas connue.

Au moment où ces lignes étaient publiées, les Pages Jaunes n’avaient pas répondu à la demande envoyée par courriel par La Presse. En avant-midi samedi, un appel au numéro du service à la clientèle des Pages Jaunes indique que « la communication n’a pu être établie ». Le numéro général de l’entreprise raccroche automatiquement.

Au début du mois d’avril, le site internet de Canada 411 avait été inaccessible pendant quelques jours, avait pu constater La Presse. Le Journal de Montréal, dans un article publié le 7 avril, avait attribué ces pannes à une cyberattaque avec demande de rançon, selon une source au fait du dossier.

Des informations sensibles volées

Sur le dark web, Black Basta a publié des échantillons d’informations très sensibles sur plusieurs personnes, incluant des Québécois. On y retrouve notamment des copies de passeports canadiens, de permis de conduire du Québec et de la Colombie-Britannique, de cartes de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ), et d’une déclaration de revenus contenant le numéro d’assurance sociale d’un individu.

CAPTURE D’ÉCRAN LA PRESSE Des copies de documents confidentiels publiées par Black Basta.

Des états de comptes de plusieurs entreprises, et le contrat de vente d’une compagnie ontarienne sont aussi divulgués.

En soirée vendredi, le groupe de suivi des cyberattaques BetterCyber a alerté sur Twitter de cette attaque revendiquée par Black Basta.

« #BlackBasta#ransomware prétend avoir #hacked les Pages Jaunes Canada », peut-on lire en anglais dans se Tweet.

Bien que directement interpellée sur Twitter, Yellow Pages (les Pages Jaunes) n’avait pas répondu publiquement sur le réseau social en avant-midi samedi.

Black Basta est un gang de rançongiciels actif. Le 20 avril, le géant londonien de services aux entreprises Capita a confirmé avoir été victime d’une cyberattaque de leur part, selon le site Bleeping Computer. Environ 4 % de l’infrastructure du serveur de Capita aurait été touché.

C’est également Black Basta qui, en novembre 2022, s’en était pris au groupe Empire, qui exploite notamment les supermarchés IGA.

Avec les informations de Hugo Joncas, La Presse