La résidence de l’entrepreneur déchu Tony Accurso a été la cible de tirs dans la nuit de vendredi à samedi lors d’un énième évènement de violence visant sa famille ces derniers mois.

Cette fois, c’est la résidence de l’homme d’affaires de la 15e avenue, à Deux-Montagnes, qui aurait été visée, selon une source policière.

Un agent de sécurité privé aurait averti la Régie de Police du Lac des Deux-Montagnes qui a ensuite délégué le dossier à la Sûreté du Québec qui mène présentement l’enquête.

Une dizaine d’impacts de balles pourraient être aperçus dans une vitre avant de la maison, selon l’Agence QMI.

Des crimes commandés depuis le pénitencier ?

La principale hypothèse des enquêteurs des Crimes majeurs de la SQ, qui enquêtent sur les menaces dont a été victime l’homme d’affaires, ont confié des sources à La Presse en février dernier qu’un homme condamné à la prison à perpétuité pour meurtre, qui commanderait des crimes du pénitencier où il est incarcéré, pourrait être l’auteur des tentatives d’extorsion commises l’automne dernier contre Tony Accurso.

Rappelons qu’en novembre dernier, les policiers de Deux-Montagnes, qui portaient une attention particulière au secteur où habitent les membres de la famille Accurso, ont arrêté quatre jeunes à bord d’une voiture.

Dans le véhicule, ils ont découvert des engins incendiaires et ils ont établi que cette fois-ci, c’était la résidence personnelle de Tony Accurso, et non celle de l’un de ses enfants, qui était visée.

Ses enfants aussi visés

Quant aux enfants de Tony Accurso, à partir de juillet dernier, leurs véhicules et résidences ont été les cibles d’incendies criminels et même de coups de feu.

Les évènements les plus récents étaient survenus dans la nuit du 14 au 15 décembre derniers, alors que deux entreprises liées au conjoint de la fille de Tony Accurso, à Laval et à Saint-Jean-sur-Richelieu, ont été endommagées par des incendies criminels.

La principale théorie avancée par la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes l’automne dernier était un conflit commercial entre membres de la famille Accurso, mais l’enquête se poursuit.