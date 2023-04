Sainte-Julienne

Un homme et une femme retrouvés morts

Les corps d’un homme et d’une femme ont été retrouvés à l’intérieur d’une résidence privée de Sainte-Julienne le week-end dernier, confirme la Sûreté du Québec (QC). Il s’agit de deux « morts suspectes » et on ignore pour l’instant le lien entre ces deux victimes.