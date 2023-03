(Montréal) La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur deux présumés « postes de police chinois » au Québec qui auraient instauré un « climat de terreur » au sein d’une partie de la diaspora chinoise.

Le corps policier fédéral a confirmé à La Presse l’information d’abord rapportée jeudi matin par Le Journal de Montréal. Les deux établissements visés, selon le quotidien de Québecor, sont le Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, à Brossard, et le Service à la famille chinoise du Grand Montréal, dans la métropole.

« Ce sont de présumés postes de police chinois au Québec. L’enquête a débuté il y a quelques semaines », confirme le sergent Charles Poirier, porte-parole du corps policier fédéral.

Les deux établissements ne faisaient pas partie de la liste des « postes de police » chinois en sol étranger affiliés à des organisations policières en Chine, telle que publiée par l’ONG espagnole Safeguard Defenders en traduisant des publications officielles chinoises. La GRC avait déjà confirmé cinq établissements en Ontario et dans l’Ouest canadien après la publication de son rapport.

Au Québec, la police dit avoir eu vent que les établissements visés se livrent à de l’intimidation en lien avec le régime du Parti communiste chinois. « On parle de pressions, de menaces voilées ou pas voilées. Il semble même qu’il pourrait y avoir un climat de terreur qui règne dans la diaspora pour certaines personnes. C’est pour ça qu’en cours d’enquête, on corrobore et surtout, on demande l’aide du public. On a besoin de l’information des gens qui subissent des pressions », affirme le sergent Poirier.

Une ligne téléphonique spéciale, le 514-939-8301, a été mise sur pied pour recevoir les signalements à ce sujet. Depuis la publication de la nouvelle jeudi matin, le téléphone sonne. « On essaye de générer des signalements et ça fonctionne », dit le sergent Poirier.

Le porte-parole précise qu’en matière d’ingérence étrangère, la police peut parfois avoir du succès en perturbant les plans d’acteurs malicieux, même si des accusations criminelles ne sont pas portées.

Les deux organismes n’avaient pas encore répondu à une demande d’entrevue de La Presse au moment de publier ces lignes.