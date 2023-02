Corridor Toronto-Montréal

Six trafiquants présumés de cocaïne arrêtés

Six personnes, cinq hommes et une femme, soupçonnées d’avoir fait partie d’un réseau de distributeurs et de trafiquants de cocaïne utilisant le corridor Toronto-Montréal ont été arrêtées tôt jeudi matin par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).