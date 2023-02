Un homme de 26 ans a perdu la vie samedi soir à la station de ski Bromont, montagne d’expériences.

Vers 19 h, le jeune homme serait entré en collision avec un poteau d’éclairage en bordure de piste. Des patrouilleurs ont été appelés sur les lieux et la victime a été transportée à l’hôpital. Son décès a été confirmé dimanche matin.

« Les équipes sont hautement affectées et ébranlées. On leur a offert du soutien psychologique [samedi soir] et [dimanche] », a indiqué à La Presse Evelyne Déry, conseillère, marketing et communication, de la station.

Le drame s’est produit sur la piste de calibre intermédiaire Edmonton, sur le versant des Cantons.

« Les causes de l’accident ne sont pas encore déterminées », a indiqué Mme Déry. Le Service de police de Bromont mène une enquête sur les circonstances entourant l’évènement.

La station de ski était ouverte dimanche, mais la piste où l’accident s’est produit était fermée.

Le tragique accident s’est produit lors de la cinquième soirée Les Nuits Blanches de la saison. Lors de ces évènements, les pentes sont ouvertes jusqu’à 1 h du matin. Un DJ, des défis et de l’animation sont prévus sur place.

« C’est triste. Il n’y a pas d’autres mots. On sait tous que ça fait partie des risques, c’est quand même un sport dangereux. Il faut faire attention, mais on est toujours attristé quand des choses comme ça arrivent », a indiqué la skieuse Justine Leclaire, dimanche après-midi.

Des évènements très achalandés

Les samedis soir, surtout lors des Nuits blanches, sont très achalandés à la station. Catherine Frigon, qui les évite, soutient que certaines personnes sont assez imprudentes lors de ces soirées.

« Il y a beaucoup de gens qui vont extrêmement vite et qui sont dangereux. Ça ne prend pas grand-chose pour qu’un accident se produise », a-t-elle commenté.

Roxane Southière s’est toujours sentie en sécurité sur les pistes de Bromont. Elle n’exclut pas que des accidents puissent arriver, mais se dit assez rassurée de la « belle réactivité » des administrateurs de la montagne.

« La piste est fermée pour savoir ce qui s’est passé. C’est rassurant de voir qu’ils agissent rapidement. J’espère qu’ils vont trouver des solutions pour que ça n’arrive plus », a-t-elle expliqué.

Selon le directeur des ventes et du marketing de la station, Marc-André Meunier, l’achalandage à la montagne samedi soir n’est probablement pas en cause, car la piste concernée par l’accident n’est généralement pas très fréquentée.

Ce décès est le premier à survenir en plus de deux ans sur les pentes de Bromont. Le dernier accident mortel remontait à décembre 2020.

Avec La Voix de l’Est