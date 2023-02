« Vous voyez à quel point le NORAD, le Canada et les États-Unis prennent au sérieux ces menaces potentielles. On va en savoir plus quand on analysera l’objet qu’on trouvera sur le terrain », a souligné dimanche matin le premier ministre Justin Trudeau.

Le premier ministre Justin Trudeau est attendu dimanche soir à Whitehorse, dans le Territoire du Yukon, où un objet volant a été abattu par un avion de chasse du NORAD samedi parce qu’il « violait l’espace aérien canadien ».

Les États-Unis ont identifié l’objet comme étant un petit ballon de surveillance.

« La sécurité des citoyens est notre priorité absolue. C’est pour ça que j’ai pris la décision d’abattre cet objet non identifié », a déclaré le premier ministre dans une brève déclaration aux médias dimanche matin à Ottawa.

Si cette visite était déjà prévue dans la capitale du Yukon, dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du Conseil des Premières Nations du Yukon, le premier ministre aura sans doute à répondre aux questions concernant cet autre « ballon », selon le qualificatif utilisé par le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, la veille alors qu’il accompagnait la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, pour faire le point sur la situation.

Des équipes de recherche ont été déployées au Yukon afin de retrouver les restes de l’objet volant.

« On en a encore beaucoup à apprendre. C’est pour ça que l’analyse de l’objet sera importante », a souligné M. Trudeau.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) a révélé publiquement la présence de l’objet au-dessus du grand nord canadien samedi après-midi et c’est un avion de chasse américain F22 qui l’a abattu.

Dimanche, le leader démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a indiqué sur les ondes du réseau ABC que les autorités américaines croyaient que l’objet abattu au Yukon, et celui abattu vendredi en Alaska, étaient des ballons de surveillance plus petits que le premier qui avait survolé le territoire nord-américain, il y a deux semaines.

Trudeau ira sur le terrain

« Ce soir [dimanche], je vais rencontrer des chefs autochtones, dont des chefs qui pourraient être affectés par la descente de l’objet et demain matin, je vais parler au premier ministre du Yukon », a précisé M. Trudeau.

« Vous voyez à quel point le NORAD, le Canada et les États-Unis prennent au sérieux ces menaces potentielles. On va en savoir plus quand on analysera l’objet qu’on trouvera sur le terrain », a souligné le premier ministre.

Justin Trudeau a réitéré avoir eu des discussions avec le président américain, Joe Biden, concernant ce nouvel incident dans l’espace aérien nord-américain, comme il l’avait d’abord indiqué dans une série de gazouillis samedi.

En conférence de presse samedi soir, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, affirmait qu’il est trop tôt pour savoir avec certitude si l’objet « cylindrique » qui a été abattu au-dessus du Yukon samedi provenait de Chine, mais elle a tout de même laissé entendre qu’il pourrait effectivement s’agir d’un autre « ballon-espion » chinois.

PHOTO SPENCER COLBY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre de la Défense nationale, Anita Anand

« Selon les premières indications, cet objet est potentiellement similaire à celui qui a été abattu au large de la Caroline du Nord, même s’il est plus petit et de forme cylindrique », a mentionné Mme Anand, en référence au ballon chinois détruit le 5 février par les États-Unis.

Si Mme Anand a parlé d’un « objet cylindrique » tout au long de son point de presse, le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, a qualifié l’objet de « ballon » lors de la même rencontre avec les journalistes.

Des incidents à répétition

Un quatrième « objet non identifié » a été abattu, un troisième en autant de jours par l’aviation américaine, alors qu’il survolait le lac Huron.

Une élue du Michigan, Elissa Slotkin, a indiqué sur Twitter que l’objet avait été abattu par des pilotes de l’US Air Force et de la Garde nationale. Un officiel américain a confirmé la nouvelle.

Le ballon abattu samedi au-dessus du Yukon était le troisième à avoir violé l’espace aérien nord-américain au cours des deux dernières semaines, mais le premier dont la présence a été révélée alors qu’il survolait le Canada.

Un présumé « ballon-espion » chinois était rentré aux États-Unis après avoir survolé l’Alaska et certaines parties de l’ouest du Canada il y a deux semaines, avant d’être identifié publiquement le 1er février. Le ballon a été abattu au large de la Caroline du Nord le 4 février.

Un deuxième objet a été abattu après avoir volé dans l’espace aérien de l’Alaska vendredi. Les responsables américains n’ont fourni aucun détail sur la nature de cet objet, sauf pour dire qu’il était différent du premier ballon chinois. Il a également été abattu.

Note aux lecteurs : dans une version précédente de cet article, La Presse Canadienne a écrit erronément qu’un ballon a été abattu au large de la Caroline du Nord le 5 février. Dans les faits, cela s’est déroulé le 4 février. Nos excuses.