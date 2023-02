(Ottawa) Que ce soit un avion de chasse canadien ou américain qui parvient à abattre des objets intrus dans l’espace nord-américain, l’important est le résultat, a plaidé lundi Justin Trudeau.

« On est moins préoccupés par qui reçoit le crédit, et beaucoup plus préoccupés par le résultat », a soutenu le premier ministre en conférence de presse dans un hangar de l’aéroport de Whitehorse, au Yukon, avec en arrière-plan deux appareils des Forces armées canadiennes stationnés sur le tarmac enneigé.

Spécifiant que Washington et Ottawa avaient mené l’opération de samedi dernier conjointement, il a argué que c’était exactement la façon dont le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) devait fonctionner.

« Des avions de chasse canadiens et américains ont été lancés pour intercepter l’objet et ensuite l’abattre », et « la commande, c’était que celui qui avait la meilleure option puisse, le plus rapidement, abattre cet objet », a fait valoir le premier ministre.

« C’est un très bel exemple de comment [NORAD] fonctionne bien », a-t-il conclu. Le déplacement du premier ministre au Yukon était prévu avant l’opération de destruction de l’objet volant au-dessus du territoire canadien par un avion de chasse du NORAD.

« Inquiétant »

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, voit en ces intrusions de l’espace aérien canadien une preuve de l’inaction du gouvernement Trudeau. Les libéraux « n’ont pas réussi à combattre les menaces croissantes, en particulier celles du Parti communiste à Beijing » au cours des dernières années, a-t-il accusé.

« L’annulation [par les libéraux] des avions de chasse F-35 a fait perdre des années et des milliards de dollars qui auraient pu être investis dans nos Forces armées. Si le Canada avait possédé ces avions à réaction, nous ne serions pas aussi vulnérables et non préparés au danger », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le dirigeant du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, abonde : les stocks des Forces armées canadiennes sont insuffisants. Mais par ailleurs, il juge « inquiétant » ce qui se passe à l’heure actuelle dans le ciel de l’Amérique du Nord.

« Ce n’est pas banal qu’on doive envoyer des avions de chasse abattre des objets qui volent au-dessus de l’espace du territoire nord-américain, que ce soit au Canada aux États-Unis. Ce sera jamais léger, ce ne sera jamais banal », a-t-il affirmé en conférence de presse au parlement, lundi.

« Et ça semble rappeler les pratiques de la Chine envers Taïwan, les pratiques de la Chine envers le Japon, faisant des provocations par intrusions dans l’espace aérien sur une base assez régulière », a soutenu le chef bloquiste.

« À l’évidence, il y a une tendance »

Quatre objets volants de formes diverses ont été abattus en l’espace d’environ une semaine dans le ciel nord-américain.

« À l’évidence, il y a une tendance [pattern] », a commenté Justin Trudeau au sujet des incursions en série. La première d’entre elles, par un ballon chinois qui a été abattu au large de la Caroline du Nord le 5 février dernier, a valu à l’ambassadeur de la Chine au Canada, Cong Peiwu, une convocation par Ottawa.

Les efforts de localisation des débris de l’objet abattu se poursuivent toujours, a-t-il indiqué. Ils ne sont pas aisés, cependant, en raison de l’importante superficie du territoire que doivent passer au peigne fin les équipes de recherche, a dit le premier ministre.