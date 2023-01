L’accès à la montagne a été fermé pour le ski de soirée de dimanche afin que le centre de ski puisse offrir tout le soutien possible à ses équipes. Les activités avaient repris lundi matin, mais la remontée de type T-bar demeurait fermée aux skieurs.

Une fillette de 6 ans est morte dimanche soir après avoir été impliquée dans un incident survenu plus tôt dans la journée à la station de ski Val Saint-Côme, dans la région de Lanaudière. Les autorités ont ouvert une enquête, confirme la Sûreté du Québec (SQ).

« Ce matin, on est tous en deuil. Nos pensées sont avec la famille et les amis de la victime », a indiqué François Gagnon, directeur et propriétaire de la station de ski Val Saint-Côme.

Selon nos informations, la sangle de son casque ou un morceau de vêtement serait resté accroché à la remontée de surface de type « T-bar » pendant son ascension.

Le décès de la fillette de 6 ans a été confirmé lundi matin par la SQ, qui a ouvert une enquête sur cette tragédie qui n’a pas fait d’autre blessé.

Le triste évènement a laissé de nombreux habitués de la montagne sous le choc. C’est le cas de Julie Brouillette. Elle était présente la journée du drame avec sa fille de 6 ans, venue suivre un cours de ski. « Quand on est arrivés, le moral des employés était bas. C’est choquant pour tout le monde, ça aurait pu arriver à la mienne. »

Elle a elle-même été patrouilleuse de ski à Val Saint-Côme dans le passé. « L’équipe est très compétente, capable de réagir vite. Ils ont tout fait pour aider. »

Elle fera preuve de vigilance à l’avenir, puisqu’un accident est vite arrivé. « En tant que parents, on s’attend toujours plus à un accident à la descente. C’est inusité. C’est sûr qu’on s’attend à des réponses sur les circonstances exactes [de l’accident]. »

Programme d’aide aux employés

Le propriétaire de la station touristique a rapidement mis en place un programme d’aide pour ses employés, bouleversés par le terrible accident. « Une enquête interne pour comprendre les circonstances est ouverte et nous offrons notre entière collaboration avec les autorités », a-t-il ajouté.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE François Gagnon, directeur et propriétaire de la station de ski Val Saint-Côme

Le drame s’est produit dimanche vers 9 h 30. Déjà, lors de son transport à l’hôpital, la vie de la jeune victime était menacée, selon ce qu’ont rapporté les services d’urgence. « Un accident est survenu un peu plus tôt aujourd’hui impliquant une jeune skieuse pendant son ascension dans une remontée de surface de type T-bar. Elle a été transportée à l’hôpital. Toutes nos pensées accompagnent la jeune fille, sa famille et ses amis. Afin d’offrir tout le soutien possible à nos équipes, la montagne sera exceptionnellement fermée pour le ski de soirée », avait signalé la station touristique dimanche soir peu après le drame.

Les activités avaient repris lundi matin, mais la remontée de type T-bar demeurait fermée aux skieurs.

La SQ a délégué des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire pour faire la lumière sur ce qui s’est passé.

Le centre de ski Val Saint-Côme est situé à environ 65 kilomètres au nord-ouest de Joliette.

