Les enquêteurs de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), chapeautée par la Sûreté du Québec, ont frappé en fin de semaine une organisation qui aurait été en mesure, selon eux, de fabriquer 10 000 comprimés de méthamphétamine par heure, et qui aurait été active dans les régions de Québec et de la Beauce.

Les limiers ont effectué une demi-douzaine de perquisitions samedi et dimanche dans des résidences, commerces et voitures sur la rive sud de Québec et en Beauce.

Ils ont mis la main sur 18 000 comprimés de méthamphétamine, plus de 23 kilogrammes de méthamphétamine en cristaux, 900 kilogrammes de produits utilisés dans la production, une presse à comprimés et d’autres équipements destinés à la production.

La police croit qu’avec une telle quantité de produits et de tels équipements, les suspects auraient été capables de fabriquer plus de deux millions de comprimés.

Les policiers ont également saisi plus de 250 grammes de cocaïne, plus de 930 plants de cannabis, plus de 100 kilogrammes de cannabis sous différentes formes, six armes longues et un coup-de-poing américain.

Trois hommes de 30, 36 et 40 ans ont été arrêtés, mais puisqu’il s’agit de perquisitions en cours d’enquête, ils ont été relâchés en attendant la suite de l’investigation.

Ils pourraient éventuellement être accusés de production, de trafic et de possession de stupéfiants dans un but de trafic.

« Je vais payer le prix »

Fait à noter, l’un des suspects appréhendés, Mathieu Isabelle, 36 ans, a annoncé lui-même son arrestation sur Facebook samedi.

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Mathieu Isabelle a été arrêté durant les perquisitions de samedi dernier.

« Aujourd’hui le 7 janvier 2023, j’ai eu droit à la visite de la SQ ENRCO, des amis et la famille aussi. Plusieurs mandats de perquisition ont été effectués sur mes propriétés. J’ai fait des choix de vie dont je vais payer le prix, seulement je vous demande de restreindre les communications avec moi pour quelques mois minimum, pour que cela ne heurte pas d’autres personnes que moi. Cordialement, comme je peux constater les évènements, je vais faire plusieurs années de prison d’après les informations reçues. Take care everyone ! J’ai été libéré en début de soirée, mais je crois que je vais recevoir d’autres visites dans les semaines qui suivent lorsque la preuve aura été analysée et traitée. Je suis vraiment désolé de tous les inconvénients que vont peut-être subir amis et connaissances », a annoncé Mathieu Isabelle dans sa publication dont certains passages ont été revus et corrigés par La Presse.

Selon nos recherches, M. Isabelle n’a aucun antécédent criminel en matière de stupéfiants.

Rien n’indique pour le moment que le groupe avait des liens avec les Hells Angels, même si la police soutient que ceux-ci contrôlent le trafic de méthamphétamine au Québec.

L’ENRCO a pour mandat de s’attaquer aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres des Hells Angels. L’ENRCO Québec est composée de policiers de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada et des services de police de Québec et de Lévis.

