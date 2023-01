Alain Babineau, directeur du profilage racial et de la sécurité publique de la Coalition rouge, prend la parole pour demander une enquête publique au nom de la famille endeuillée de Nicous d’Andre Spring, mort en prison le 24 décembre dernier.

Un groupe de défense des droits civiques réclame la publication de toute preuve vidéo de la scène ayant mené à la mort de Nicous d’Andre Spring le 24 décembre dernier à la prison de Bordeaux alors qu’il était détenu illégalement.

En conférence de presse samedi, la Coalition rouge a également demandé le déclenchement d’une enquête publique du coroner, une autopsie indépendante du corps du jeune homme et la création d’un comité citoyen de révision du système carcéral au Québec.

« La famille a très peu d’informations, peu importe d’où, à savoir [ce qui s’est vraiment passé], mais c’est raisonnable de penser qu’il y a de la vidéo, et on demande qu’elle soit rendue publique », a insisté le directeur du profilage racial et de la sécurité publique de la Coalition rouge, Alain Babineau.

Il y a des versions des personnes sur les lieux, mais la famille n’y croit pas, la communauté n’y croit pas, et quoi de mieux qu’une vidéo pour comprendre ce qui s’est passé, comme lors des interventions policières. Alain Babineau, directeur du profilage racial et de la sécurité publique de la Coalition rouge

Selon cet ancien agent de la Gendarmie royale du Canada, ces demandes sont faites entre autres parce que la famille et les proches de Nicous d’Andre Spring n’ont plus confiance dans les institutions québécoises.

« Lorsqu’une communauté perd confiance dans ses institutions gouvernementales, les communautés ne croient plus aux rapports qui sortent des institutions gouvernementales, donc c’est normal de demander que des entités indépendantes puissent se pencher [là dessus] », a poursuivi Alain Babineau.

Plus largement, la Coalition rouge considère que la mort de Nicous d’Andre Spring est une preuve de plus du racisme systémique dont est affecté l’État québécois.

« Un pattern »

Nicous D’Andre Spring est mort après une intervention des agents correctionnels à la prison de Bordeaux le 24 décembre dernier. Il aurait dû être libéré la veille après une visioconférence, tout comme deux autres personnes dans la même situation, et se trouvait donc en détention illégale lors de l’intervention qui a précédé sa mort.

Une série de manquements dans l’utilisation du gaz poivre auraient précédé, a ensuite appris La Presse de diverses sources.

Depuis, un agent correctionnel et le chef d’unité impliqué dans l’intervention ont été suspendus. Ces suspensions ne sont toutefois pas suffisantes, estime un membre de la communauté noire de Montréal et professeur au collège John Abbott, David Houston.

Ça ne peut pas se résumer à de l’inexpérience. C’est un “pattern” qui dure depuis des décennies. Suspendre quelques personnes ne permettra pas de s’attaquer à ce problème. David Houston, professeur au collège John Abbott

La Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête criminelle et le ministère de la Sécurité publique une enquête administrative. Le bureau du coroner doit également se pencher sur les causes et circonstances de la mort du détenu.