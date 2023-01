(Montréal) Une fille de 12 ans luttait pour sa vie à l’hôpital, mercredi soir, soit quelques heures après avoir été heurtée par une voiture à Matane, dans le Bas-Saint-Laurent.

La Presse Canadienne

La collision s’est produite vers 16 h 15 sur l’avenue Saint-Jérôme.

« Selon nos premières informations recueillies, le véhicule qui circulait sur l’avenue Saint-Jérôme aurait percuté la jeune fille, qui elle tentait de traverser la rue où malheureusement il n’y avait pas de traverse à cet effet », a expliqué la sergente Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

L’enfant a été transportée à l’hôpital, où l’on craignait toujours pour sa vie quatre heures après l’accident.

La conductrice du véhicule impliqué dans la collision a aussi été transportée à l’hôpital pour un choc nerveux. Elle n’avait pas de blessures apparentes.

« On a un reconstitutionniste en scène de collision qui devait se rendre sur les lieux afin d’éclaircir les causes et les circonstances entourant cet évènement », a précisé la porte-parole de la SQ.

L’alcool et la vitesse semblaient exclus des scénarios étudiés en début d’enquête.

Vers 20 h 10, l’avenue Saint-Jérôme était toujours fermée, dans les deux directions, entre la Promenade des Capitaines et la rue Otis.

L’enquête de la SQ se poursuit.