(Trois-Rivières) Un homme de 55 ans a perdu la vie à la suite d’un incendie dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, à Trois-Rivières, samedi.

La Presse Canadienne

Les pompiers sont arrivés sur lieux de l’incendie vers 11 h 30. De la fumée s’échappait alors d’une résidence unifamiliale de la rue Brunelle.

La victime a été découverte à l’intérieur par les pompiers, qui sont entrés dans la résidence en mode sauvetage, précise le responsable des relations publiques de la Direction de la police de Trois-Rivières (DPTR), le sergent Luc Mongrain.

L’homme a été transporté au centre hospitalier régional de Trois-Rivières, où son décès a été constaté.

Une enquête de la DPTR et des préventionnistes de la Direction des Incendies et de la Sécurité civile est en cours afin de déterminer la cause exacte de l’incendie et les circonstances entourant la mort de la victime.

La police ignorait samedi après-midi si la victime était un résident de l’endroit.

L’incendie a été maîtrisé par les pompiers vers 13 h 30.