Manuel Savoie avait reçu une commande en 2017 pour enlever Kellen Seow et le transporter jusqu’à son commanditaire.

(Laval) Manuel Savoie a été condamné vendredi à 10 ans de prison pour avoir orchestré à Laval l’enlèvement d’un homme, tué par un complice pendant une course folle sur l’autoroute. La mort de Kellen Seow, un « super papa », a laissé une marque indélébile chez sa famille.

« Il était une étoile dans nos vies, il était notre soleil. Et puis, le 21 mars 2017, mon soleil s’est éteint. La noirceur s’est installée. Le couteau qui a coupé sa cuisse a aussi transpercé mon cœur. […] C’est mon âme sœur qui est partie. C’est un père pour mes enfants qui est disparu », a confié la veuve de la victime dans une lettre crève-cœur déposée en cour.

Kellen Seow n’a pas été ciblé au hasard par ses assaillants, puisqu’il gravitait autour du monde des stupéfiants. Cependant, les conséquences de sa mort sont bien réelles pour ses proches. Il était d’abord et avant tout un père « exceptionnel » et un homme « souriant, drôle et attachant », insiste sa veuve.

Les conséquences « dramatiques » pour la famille de la victime ont été soulignées par le juge Éric Downs parmi les facteurs aggravants dans l’imposition de la peine. Le magistrat a entériné vendredi la suggestion commune des parties en imposant à Manuel Savoie une peine de 10 ans pour homicide involontaire, dont il reste environ la moitié à purger.

Plan raté

Manuel Savoie avait reçu une commande en 2017 pour enlever Kellen Seow et le transporter jusqu’à son commanditaire. Pour ce faire, il avait demandé l’aide de deux complices, Marc Laflamme-Berthelot et « X », un témoin collaborateur dont l’identité est protégée et qui a écopé de huit ans pour homicide involontaire.

Or, rien ne s’est déroulé comme prévu. Les trois assaillants ont obligé Kellen Seow à monter dans un véhicule à la sortie d’un restaurant de Sainte-Dorothée. Un vent de panique s’est installé dans le véhicule lorsque Marc Laflamme-Berthelot a découvert une arme à feu dans le manteau de Kellen Seow.

En plein chaos, l’homme enlevé est étouffé par « X », alors qu’il tente de s’en prendre à Manuel Savoie, au volant. Marc Laflamme-Berthelot inflige de nombreuses blessures au couteau à Kellen Seow, dont une mortelle à la cuisse. L’homme est alors relâché sur l’autoroute 13, où il trouvera la mort.

Parmi les facteurs aggravants, le juge a relevé le fait que Manuel Savoie était l’instigateur de l’enlèvement et avait fait disparaître toute trace de l’homicide dans le véhicule. Le juge a également tenu compte comme facteurs atténuants de sa reconnaissance de culpabilité, de sa situation familiale, des condoléances « senties » exprimées à la famille de la victime et du fait qu’il n’avait pas utilisé le couteau.

Quant à Marc Laflamme-Berthelot, la procureure de la Couronne Me Karine Dalphond a demandé qu’il soit évalué à titre de délinquant à contrôler ou dangereux. Me David Petranic représente ce dernier, alors que Me Julie Lepage et Me Kristina Markovic défendent Manuel Savoie.