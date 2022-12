(Montréal) Une grand-mère et sa petite-fille de 22 ans ont été assassinées lors d’un double meurtre survenu dans le sud-ouest de Montréal, dans la nuit de mercredi à jeudi. Des douilles d’arme à feu ont été retrouvées sur les lieux.

Deux femmes ont été retrouvées dans un immeuble multilogement situé sur la rue Mullins dans le sud-ouest de Montréal dans la nuit de mercredi à jeudi. Toutes deux étaient blessées par balle, indique Marianne Allaire-Morin, relationniste pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les appels au 911 ont été faits vers 2 h 40 du matin.

Le décès d’une première victime, une dame âgée de 73 ans, a été constaté sur les lieux. Une jeune femme de 22 ans a aussi été transportée à l’hôpital dans un état critique. Son décès a été rapporté en fin d’avant-midi jeudi.

Selon les informations du SPVM, il s’agit de membres de la même famille, la grand-mère et sa petite-fille.

Une scène a été érigée sur la rue Mullins, petite rue résidentielle du quartier de Pointe-Saint-Charles, bordée d’immeubles d’un côté, et du parc Saint-Gabriel de l’autre. La rue est présentement fermée à la circulation entre Charlevoix et d’Hibernia.

Des enquêteurs et techniciens en identité judiciaire se trouvent sur les lieux au moment où ces lignes sont écrites. En plus d’analyser la scène du crime, le voisinage sera ratissé et il y aura une recherche de caméras pour tenter de mieux comprendre le drame, indique l’agente Allaire-Morin.

Pour l’instant, aucun suspect n’a été identifié, ajoute-t-elle. « Toutes les hypothèses sont présentement sur la table. »

Trois coups de feu

Un voisin dans un meuble contigu, Philippe-Paul Renaud, a entendu trois coups de feu au milieu de la nuit. Il côtoyait les victimes. « Je me demande ce qui a pu se passer, se questionne-t-il, parce que c’est du monde tranquille. »

M. Renaud affirme toutefois que le secteur ne l’est pas autant. « Les soirs ont entend souvent des coups de feu, des chars spinner, la police vient souvent », ajoute-t-il.

Une autre résidente de la rue Mullins, Christine-Elizabeth Laprade, a aussi confirmé à La Presse que le secteur est parfois mouvementé. Elle ne se sent toutefois pas inquiète, précise-t-elle.

À l’angle des rues Mullins et Charlevoix, deux employées du Salon Purlux sont inquiètes. « On a des clientes qui viennent ici depuis longtemps, souligne l’une d’elles, Emilie Joly. Et on a des filles qui partent tard le soir. Hier, par exemple, on a une de nos esthéticiennes qui a quitté [le salon] à 23 h. »

Avec La Presse Canadienne