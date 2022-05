La victime retrouvée dans un véhicule incendié dans l’est de Montréal, dans la nuit de vendredi à samedi, est un trafiquant de drogues connu de la police.

Daniel Renaud La Presse

Selon nos informations, la victime est Hugues Leblanc, un individu de Montréal âgé de 47 ans qui a plusieurs antécédents criminels en matière de drogue, dont une cause toujours active devant la cour à Montréal. Leblanc avait comparu par voie de sommation dans cette affaire pas plus tard que le 28 avril dernier.

En 2010, alors que Leblanc habitait à Saint-Amable, sur la Rive-Sud de Montréal, les patrouilleurs de la Régie de police Richelieu-Saint-Laurent avaient fait toute une découverte dans sa résidence en répondant à un appel pour le déclenchement d’un système d’alarme.

En se présentant à la résidence de la rue Monseigneur-Coderre, ils avaient constaté que personne ne se trouvait sur les lieux et qu’il y avait des traces d’effraction.

Ils étaient alors entrés pour sécuriser l’endroit et avaient constaté la présence de stupéfiants un peu partout dans la résidence.

Après avoir obtenu un mandat de perquisition, les policiers avaient fouillé la maison et saisi plus de 8 kg de cannabis, 23 000 pilules de méthamphétamine, 3 kg de cocaïne, plus de 580 pilules de Cialis, une machine à compter de l’argent et plus de 4400 $.

Leblanc avait été condamné à une peine d’emprisonnement de six ans après avoir plaidé coupable à des chefs de trafic.

Son logement fouillé

C’est vers 0 h 25 dans la nuit de vendredi à samedi que les policiers et pompiers ont reçu un appel pour un véhicule de marque Tesla en flammes dans le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, sur le boulevard Gouin, près de l’autoroute 40, dans le secteur de Rivière-des-Prairies.

Une fois le feu éteint, les secouristes ont découvert le corps de la victime dans le coffre du véhicule.

Rapidement, les policiers ont conclu à la thèse du meurtre. On ignore toutefois pour le moment comment la victime a été tuée. L’enquête a été transférée aux enquêteurs des Crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les enquêteurs ont perquisitionné dimanche le logement de Leblanc, sur la rue Pierre-de-Coubertin, et ils rechercheraient une remorqueuse qui pourrait avoir servi au crime.

La disparition de Leblanc aurait été signalée deux jours avant que son corps soit retrouvé dans la voiture incendiée.

Il s’agit du 10e meurtre commis cette année à Montréal.

