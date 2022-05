(Québec) Le jury a commencé lundi ses délibérations au procès de Carl Girouard, auteur d’une attaque au sabre dans le Vieux-Québec qui a fait deux morts et cinq blessés à l’Halloween 2020.

Gabriel Béland La Presse

Le juge Richard Grenier a fini de livrer ses instructions aux 11 jurés, qui devront décider s’ils croient la théorie de la défense selon laquelle le tueur était en délire au moment de s’attaquer à des passants innocents.

« L’accusé doit vous démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est non responsable pour cause de troubles mentaux », a indiqué le juge, rappelant que le fardeau de démontrer la non-responsabilité criminelle repose sur les épaules de la défense.

Celle-ci a prétendu durant ce procès de quatre semaines que Girouard souffrait de schizophrénie. Selon le témoignage du psychiatre Gilles Chamberland, le jeune homme avait développé un délire exacerbé par le cannabis et les jeux vidéo, dans lequel il devait tuer des innocents avec un katana pour prouver son courage.

Deux experts ont quant à eux témoigné pour la Couronne et indiqué au tribunal que Girouard n’était pas schizophrène ni en délire au moment des gestes. Ce narcissique évitant avait plutôt développé un fantasme pour se donner de l’importance et se venger de cette société dans laquelle il ne trouvait pas sa place.

Les jurés seront isolés jusqu’à ce qu’ils arrivent à un verdict. Ils devront dormir à l’hôtel et prendre leurs repas ensemble.

Carl Girouard, 26 ans, est accusé de deux meurtres au premier degré et de cinq tentatives de meurtre. L’homme de Saint-Eustache avait conduit jusqu’au Vieux-Québec, le 31 octobre 2020, avant d’attaquer sept piétons choisis au hasard.