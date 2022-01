(Québec) Une explosion inexpliquée a fait plusieurs morts lundi matin dans une maison de Saguenay. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur les lieux pour tenter de faire la lumière sur cette tragédie.

Gabriel Béland La Presse

« J’étais dans ma maison et vers 10 h j’ai entendu un boum. Je suis sorti dehors. J’avais l’impression que le voisin avait fait exploser de la dynamite », raconte un résidant du coin, Régis Bélanger, encore secoué.

M. Bélanger connaît bien ce voisin de la rue Dubose, dans le secteur Arvida. Il explique que le propriétaire de la maison où est survenu l’explosion l’avait achetée de son père à lui.

« Ç’a sauté en maudit. C’était pas un saut normal », dit-il au bout du fil.

La division des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ) est en charge de l’enquête.

« On peut confirmer des décès. On ne donne pas le nombre pour le moment car on ne le connaît pas », indique le porte-parole de la SQ Hugues Beaulieu.

Aucune thèse n’est écartée pour le moment, précise la SQ.