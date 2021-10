Justice et faits divers

Procès de la belle-mère de la fillette de Granby

Un amas de ruban adhésif « comme une enveloppe »

L’enquêteur de scène de crime Gino Lajoie a exhibé deux éléments de preuve au jury dans le procès de la belle-mère d’une enfant de 7 ans morte à Granby en 2019. Il a présenté un amas de ruban adhésif et une chemise, les poignets noués, qui ont été retrouvés dans le domicile de la victime. Les 14 jurés, 8 hommes et 6 femmes, ont pu observer les objets de plus près.