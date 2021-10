Le corps de Pierre Lacroix, ce pompier d’expérience disparu dans le fleuve Saint-Laurent au cours d’une opération de sauvetage dimanche soir, a été localisé et repêché au lendemain du drame. Son décès a suscité plusieurs réactions et messages de soutien dans la métropole.

Mayssa Ferah La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

À la caserne 64 dans le secteur de Lachine, où le pompier d’expérience travaillait, les mines sont basses et les drapeaux sont en berne. « Nous sommes tous sous le choc. C’est une journée difficile pour tous les pompiers, on ne souhaite jamais que ces choses-là arrivent à l’un des nôtres », a expliqué un collègue, la gorge serrée, au passage de La Presse lundi.

Pierre Lacroix avait son métier tatoué sur le cœur, renchérit-il. L’homme de 58 ans était pompier depuis une trentaine d’années. Né dans le secteur de Lachine, le père de famille cumulait plusieurs années d’expérience au sein du SIM et était bien connu dans la communauté. Il devait prendre sa retraite au courant de l’année prochaine. Il laisse dans le deuil sa conjointe et ses deux filles. « On parle ici d’un pompier expérimenté, spécialisé en sauvetage nautique. Quelqu’un qui connaissait les points d’eau du secteur. Le métier de pompier, c’est daller où les gens sont en danger. Ça va toujours rester un métier risqué », a expliqué avec émotion Richard Liebmann, directeur du SIM.

Dimanche vers 19 h 10, le SPVM a reçu une demande d’assistance à l’angle du boulevard Lasalle et de l’avenue Lacharité pour un bateau à la dérive dans les rapides de Lachine, avec à bord deux plaisanciers en détresse.

Quatre pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) se rendent alors sur les lieux. L’embarcation des pompiers, qui tentaient de porter secours aux occupants du bateau, a chaviré. Les deux passager et trois pompiers ont pu être secourus. Mais le quatrième pompier, Pierre Lacroix, manquait à l’appel.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

C’est dans la nuit de dimanche à lundi vers 3 h qu’une caméra sans fil a permis de le localiser. Il était submergé sous l’embarcation chavirée dans les rapides de Lachine. L’opération pour venir en aide au noyé est risquée, avait précisé M. Liebmann au moment de la triste découverte. « Nous avons dû faire appel à d’autres ressources pour l’extirper. C’était trop dangereux. »

M. Lacroix a été conduit à l’hôpital de Verdun à 9 h 25, où son décès a été confirmé.

Les circonstances exactes de cette mission de sauvetage au tragique dénouement font objet d’une enquête du SPVM et de la CNESST.

Les trois collègues qui l’accompagnaient lors de la périlleuse opération de la veille ont été hospitalisés, mais s’en sont sortis. Les deux plaisanciers sont sains et saufs.

Dans une séquence filmée du périlleux sauvetage, on peut voir les pompiers tendre une corde vers l’embarcation où naviguait les deux personnes en détresse. Une vague frappe ensuite le bateau des quatre pompiers venus les sauver. Ils chavirent sous l’impact.

« Ils sont à l’envers », panique l’une des passagère en détresse.

« On a été témoin d’un travail d’équipe incroyable. On a mis en place les mesures de soutien pour l’ensemble des pompiers, surtout ceux qui travaillaient et côtoyaient M. Lacroix », a indiqué Chris Ross, président de l’Association des pompiers et pompières de Montréal, au cours de la journée de lundi.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE

Plante et Coderre offrent leurs condoléances

La mairesse de Montréal Valérie Plante a offert ses sympathies à la famille du pompier et « à toute la communauté des pompiers qui font un travail remarquable. »

« Ils donnent leur vie pour sauver celle des autres et c’est exactement ce qui s’est passé hier », a-t-elle dit en point de presse.

« J’offre mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ses collègues », s’est attristé son principal opposant dans la course à la mairie, Denis Coderre.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), les pompiers de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Longueuil, de Varennes et de La Prairie ont agi en soutien pour retrouver l’homme qui avait sombré dans le fleuve.

Deux hélicoptères ont survolé le périmètre et la garde côtière canadienne avait été appelée en renfort dans cette opération.

Avec Isabelle Ducas et Alice Girard-Bossé, La Presse