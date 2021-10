Fodil-Abderhamane Lakehal a été reconnu coupable par un jury, samedi, de tous les chefs d’accusation qui pesaient sur lui, notamment d’homicides involontaires par arme à feu. Le Lavallois de 24 ans était l’instigateur d’un vol à main armée qui a mal tourné chez un narcotrafiquant de Montréal, en décembre 2018.

Coralie Laplante La Presse

Lakehal a été déclaré coupable d’homicides involontaires à l’endroit de Davis Arbour et de Marc Hilary Dasilma, ainsi que de vol qualifié.

« Pour nous, c’est une démonstration que [les jurés] ont adhéré à la preuve de la poursuite, qu’ils l’ont acceptée hors de tout doute raisonnable », a déclaré le procureur de la Couronne dans cette affaire, Me Matthew Ferguson, en entretien avec La Presse.

Les observations sur la peine de Fodil-Abderhamane Lakehal devraient avoir lieu le 5 novembre prochain devant le juge Daniel Royer, au palais de justice de Montréal.

La Couronne avait demandé que le coupable soit incarcéré jusqu’au moment de sa prochaine comparution, ce qui a été refusé par le juge. Lakehal demeure pour l’instant en liberté sous des conditions resserrées.

Me Benoît Cliche et Me Richard Tawil représentent Fodil-Abderhamane Lakehal dans cette affaire.

Un plan qui a mal tourné

Lakehal avait élaboré un plan afin de braquer un narcotrafiquant, Davis Arbour. Une femme « inoffensive » devait se présenter à la porte de son domicile, situé dans un immeuble d’appartements, pour que ses complices puissent ensuite pénétrer dans son logement.

PHOTO LA PRESSE Davis Arbour

Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu le 24 décembre 2018, rue Jean-Talon Est, à Montréal. M. Arbour a décidé « vraisemblablement d’offrir une résistance aux intrus », avait déclaré la Couronne lors du procès.

Cinq coups de feu ont été tirés, dont trois ont atteint le narcotrafiquant de 38 ans, qui en est mort. La conjointe de Davis Arbour s’était cachée dans une armoire de cuisine et a composé le 911.

Le complice et beau-frère de Fodil-Abderhamane Lakehal, Marc Hilary Dasilma, a aussi été abattu.

« Vraisemblablement, c’était un tir ami qui a atteint M. Dasilma », a affirmé Me Ferguson.

Une somme de 19 000 $ a été retrouvée chez Davis Arbour. En outre, « une quantité importante de cocaïne a été trouvée, plus d’un kilo ». « Il y a plus de 8 kg de marijuana qui ont été trouvés », en plus « de méthamphétamine et d’autres drogues », a ajouté Me Ferguson.

Des vidéos enregistrées par des caméras de surveillance de l’immeuble dans lequel résidait M. Arbour ont été présentées lors du procès.

Avec la collaboration de Louis-Samuel Perron, La Presse