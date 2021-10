Justice et faits divers

Des trafiquants présumés liés aux Hells Angels arrêtés pour un meurtre

Des trafiquants de drogue présumés, liés aux Hells Angels et établis dans l’est de Montréal depuis plusieurs années, ont été arrêtés jeudi pour un meurtre et d’autres actes violents commis à Montréal l’an dernier, pour gangstérisme et pour trafic de stupéfiants.