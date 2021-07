Une tentative de meurtre est survenue en plein après-midi à Montréal, dans l’arrondissement de Lasalle. Un homme atteint par balles a été blessé, mais on ne craint pas pour sa vie.

Mayssa Ferah La Presse

Plusieurs tirs ont alerté le voisinage vers 15 h à l’angle du boulevard Newman et de la rue Viola-Desmond. Les coups de feu visaient deux individus qui circulaient en voiture. Ils sont sortis de leur véhicule peu après. L’un d’entre eux — un homme dans la trentaine — a été atteint par balles à la hanche, selon nos informations. Il a été transporté à l’hôpital pour soigner ses blessures, et on ne craint pas pour sa vie. L’autre passager n’est pas blessé.

Selon nos informations, deux suspects auraient été vus sur les lieux et se sont enfuis.

Les circonstances entourant cette tentative de meurtre seront analysées par les enquêteurs du SPVM. « Ils vont rencontrer les différents témoins sur place », indique l’agent Raphaël Bergeron, porte-parole du corps policier.