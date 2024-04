Sanctionnés pour avoir engagé une poursuite Grogne chez les patrouilleurs du SPVM

Des policiers de Montréal ont reçu des sanctions disciplinaires ces derniers jours pour avoir engagé une poursuite en voiture à la suite d’une agression mortelle dans un stationnement. La mesure attise la grogne des patrouilleurs du SPVM, qui se retrouvent de plus en plus dans des situations risquées impliquant des véhicules et qui ne savent plus sur quel pied danser.