Les élues vivent avec « beaucoup trop de pression » quant à leur apparence, a affirmé Valérie Plante mercredi. Elle était questionnée sur le port de chaussures de luxe par une ministre du gouvernement Legault dans le cadre d’une annonce sociale.

La ministre l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a enfilé des souliers Louboutin valant plus d’un millier de dollars pour participer à une conférence de presse en lien avec la création de logements sociaux. Valérie Plante était d’ailleurs au même évènement.

« Il y a trop de pression, il y a trop d’importance qui est mise sur ce que les femmes élues portent, surtout quand on le compare avec les hommes élus », a dit Mme Plante, mercredi, questionnée à ce sujet en marge d’une activité publique. « Le linge, ça m’est complètement égal. Ce qui m’intéresse, c’est le travail des élus et les résultats. C’est là-dessus qu’on devrait focuser. » La mairesse n’a pas voulu se prononcer sur les souliers eux-mêmes.

« Je ne vous dirai pas le genre de commentaires que j’ai déjà reçu. On m’a déjà invité à avoir quasiment des chirurgies plastiques pour être plus présentable… Ça m’est déjà arrivé, a-t-elle ajouté. On m’a déjà critiqué sur mes vêtements par le passé. »