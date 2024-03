Le contrat entre Québec et le consortium responsable du remplacement du toit du Stade olympique a été officiellement conclu, vient d’annoncer le gouvernement.

L’entente établit un prix cible de 729 millions pour les travaux du groupe d’entreprises formé par Pomerleau et Canam. Le coût global du projet, incluant les dépenses déjà effectuées, se chiffre pour l’instant à 870 millions.

Les travaux « seront réalisés à prix cible avec partage des économies et dépassements de coûts par rapport à ce prix cible, selon un mode préconisant une approche collaborative dite sans égard à la responsabilité, en vertu de laquelle les parties renoncent à se poursuivre », indique la fiche du projet.

« Le contrat prévoit également que pendant une période de dix ans suivant la réception par le Parc olympique du nouvel anneau et de la nouvelle toiture, le contractant sera responsable de les inspecter annuellement et de réparer les éléments défectueux décelés lors de cette inspection, à ses frais s’ils font l’objet d’une garantie et aux frais du Parc olympique dans les autres cas », continue le document.

Mardi, La Presse avait rapporté que Québec refusait de confirmer si ce mégacontrat avait été officiellement signé, un mois après l’annonce du projet.

« Les éléments requis pour la signature du contrat entre le Parc olympique et Pomerleau/Canam ont été finalisés », a écrit jeudi matin la ministre du Tourisme Caroline Proulx sur le réseau social X. « L’information est publiée dans les délais prescrits au SEAO. C’est une procédure transparente applicable à tous les contrats publics au Québec. »