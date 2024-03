Des usagers demeurés coincés pendant plus de deux heures sur le pont Samuel-De Champlain, lors de la panne majeure du Réseau express métropolitain (REM) mercredi soir, réclament des ajustements rapides pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise. Québec et CDPQ Infra disent évaluer la situation.

Ce qu’il faut savoir Une panne majeure a forcé l’interruption du service pendant presque sept heures, mercredi soir.

Des usagers ont été coincés dans un train du REM pendant plus de deux heures, sur le pont Samuel-De Champlain.

Plusieurs de ces passagers demandent de meilleurs protocoles d’évacuation. CDPQ Infra dit être prêt à analyser les ratés de l’opération afin de s’améliorer.

« D’un coup, tout a freiné brusquement. Et on s’est tous regardés dans le train. On savait que ce n’était pas normal, ce qui se passait », relate Judith Pagé, une résidante de Brossard qui utilise régulièrement le REM.

Vers 19 h 10, mercredi soir, le train léger est tombé en panne, alors que de la pluie et de forts vents s’abattaient sur la métropole et le Québec. L’interruption s’est prolongée, puis on a finalement annoncé que le service ne reprendrait que le lendemain. Cela s’est fait graduellement aux alentours de 6 h. Si on exclut les heures de fermeture normale, le train léger a donc été en panne pendant près de sept heures.

Trois trains ont été immobilisés durant la panne. Le premier, situé près de la station Du Quartier, a pu rapidement être évacué. Un deuxième, dans Pointe-Saint-Charles, l’a été après une heure d’arrêt, grâce à des escaliers d’urgence des pompiers. Mais dans le troisième, sur le pont Samuel-De Champlain, les usagers sont restés coincés plus de deux heures.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE JUDITH PAGÉ Judith Pagé

« C’était très venteux sur le pont. C’était quelque chose. Le train bougeait à cause des rafales. Ce n’était vraiment pas confortable et un peu épeurant. À un moment, le chauffage a arrêté et après une heure, on commençait à avoir froid à l’intérieur », poursuit Mme Pagé.

D’autres options réclamées

Le groupe a finalement été évacué par un autre train dépêché sur le pont, après plus de deux heures d’attente. « C’était vraiment fâchant pour tout le monde, mais surtout, pour ceux et celles qui ont des conditions particulières, ça aurait pu très mal se terminer. Imaginez si quelqu’un avait fait un malaise. Ça rend les gens très inquiets. Heureusement que le train n’était pas bondé », relate encore Mme Pagé.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Des évènements intenses de météo comme ça, il y en aura d’autres. On est conciliants, mais on aimerait qu’il y ait d’autres options que des évacuations à la pièce, comme ça, un peu n’importe où. Dans le train, on le savait qu’il y avait des gens autour, mais on se sentait pas mal seuls », ajoute-t-elle.

Il y a énormément de gens qui vont arrêter d’utiliser le REM pour prendre leur voiture, et je les comprends. Ce n’est agréable pour personne de vivre ça. Judith Pagé, usagère du REM

Elle n’est pas la seule à trouver la situation déplorable. Même après l’évacuation, en arrivant à la station Panama, « les employés étaient tout à fait incapables » de diriger les usagers vers l’autobus devant les amener à la station Brossard, dénonce Émile Parent-Simard, aussi resté coincé dans le train sur le pont.

« Ce que je déplore le plus, c’est la sécurité. Si quelqu’un avait été en crise dans le REM durant cet arrêt de service, il aurait eu le temps de mourir trois fois, voire quatre », glisse également M. Parent-Simard.

Partout sur les réseaux sociaux, la frustration des usagers est palpable depuis mercredi soir. Certains ont même raconté avoir vu des passagers forcés de faire leurs besoins à bord. « C’est absolument inacceptable comme situation. […] Je ne comprends pas [pourquoi] il n’y a pas eu de changements avec toutes les pannes et [pourquoi] les dirigeants n’ont pas prévu des solutions quand des situations comme ça arrivent », a dit l’un d’eux.

La situation sera étudiée

À CDPQ Infra, le directeur adjoint aux communications, Francis Labbé, affirme que la situation de mercredi était « très particulière ». « On avait des rafales à 90 km/h sur le pont, avec des débris de métal et de plastique qui partaient au vent. Faire marcher les gens sur le pont, c’était tout sauf une bonne idée », indique-t-il.

La filiale de la Caisse de dépôt admet qu’elle devra « étudier » pourquoi la réalimentation des disjoncteurs a pris « plus de temps que prévu ».

Dans un cas pareil, soit on réalimente par téléconduite, soit on le fait de façon manuelle. Là, on pensait que la téléconduite serait plus rapide, mais ç’a été plus long qu’espéré. Nos équipes travaillent à déterminer pourquoi et où ça n’a pas fonctionné, pour nous assurer d’être plus efficaces. Francis Labbé, directeur adjoint aux communications de CDPQ Infra

« On sait que c’est inconfortable, ce qui s’est passé. On ne veut plus jamais que ça arrive », ajoute le porte-parole, qui salue tout de même l’évacuation à la suite de la panne qui, selon lui, « s’est assez bien déroulée ».

Au cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, on constate aussi que « les conditions météorologiques ont complexifié les mesures de relève ». « Nous avons demandé aux équipes du REM de revoir le déroulement de la soirée [de mercredi] pour réduire le plus possible le temps de reprise des services lors d’évènements de ce genre », affirme le directeur des communications, Maxime Roy.