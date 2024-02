Le réseau de la santé voudrait voir plusieurs refuges de taille modeste accueillir les 190 sans-abri hébergés à l’Hôtel-Dieu de Montréal, qui fermera dans les prochains mois.

La présence d’autant de personnes vulnérables dans l’ancien hôpital, rue Saint-Urbain, rendait la cohabitation difficile avec le voisinage.

« Ce qu’on voudrait, c’est avoir des masses critiques de places un peu plus petites, pour favoriser une meilleure intégration dans les voisinages et favoriser, à l’intérieur de ces endroits-là, une dynamique de proximité », a affirmé, en entrevue avec La Presse, Vincent Lehouillier, le PDG du CIUSSS Centre-Sud. C’est l’organisation du réseau de la santé mandatée pour la lutte contre l’itinérance à Montréal.

« On a reçu déjà plusieurs propositions des organismes », a-t-il continué, affirmant que ces emplacements potentiels se trouvaient dans le même « grand secteur » que l’Hôtel-Dieu. « On est en train d’analyser ça, on espère être capables de retenir des projets dans les prochaines semaines et amorcer la transition. » Des travaux pourraient être nécessaires dans ces nouveaux sites.

Le refuge de l’Hôtel-Dieu a été ouvert en juillet 2021, en pleine pandémie, de façon temporaire. Il s’agissait d’abord d’un lieu pour accueillir les sans-abri qui devaient s’isoler pour cause de test positif à la COVID-19. L’endroit est ensuite devenu un refuge d’urgence général, l’un des plus gros à Montréal.

Mardi dernier, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a confirmé que le refuge allait graduellement fermer dans les prochains mois. « C’est quelque chose de prévu », a-t-il dit dans un couloir de l’Assemblée nationale. « La capacité va être diminuée graduellement et tout le monde va être relocalisé. […] On ne veut pas que personne ne retourne à la rue, ça, c’est clair », a-t-il ajouté.

L’entente de financement qui permet à deux organismes communautaires (la Mission Old Brewery et la Mission Bon Accueil) de faire fonctionner le refuge de l’Hôtel-Dieu arrive à échéance le 31 mars prochain. Du financement intérimaire du CIUSSS du Centre-Sud permettra de maintenir les lieux ouverts jusqu’à la fin de la transition.

De nouveaux occupants pour l’Hôtel-Dieu

En parallèle de la fermeture graduelle du refuge de l’Hôtel-Dieu, l’organisation de M. Lehouillier est en processus pour acquérir l’ancien hôpital des mains du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), qui veut s’en défaire.

Les lieux ne redeviendront pas un hôpital, mais pourraient tout de même accueillir des patients du réseau de la santé, a révélé le PDG.

« On voudrait y relocaliser plusieurs de nos activités cliniques », a expliqué Vincent Lehouillier. « Le CIUSSS a plus de 200 adresses physiques sur l’île de Montréal et on a peut-être 40 % de nos locaux qui sont en location, beaucoup auprès d’entreprises privées. »

Il a ajouté : « Ce ne sera pas une mission hospitalière, mais ça va être des services autour des services sociaux, des services de réadaptation et certains services administratifs aussi.»