Le promoteur immobilier Devimco commence la construction du premier gratte-ciel de la banlieue de Montréal, une tour de 33 étages au-dessus du métro Longueuil.

Baptisé Myral, le bâtiment devrait inclure 555 logements, ainsi que des espaces commerciaux. Devimco a procédé mardi à la première pelletée de terre de cette tour, qui culminera à 107 mètres.

« C’est un gratte-ciel. Ce n’est pas New York à 180 étages, mais pour la Rive-Sud c’est un gratte-ciel », a affirmé James Goulet, de Devimco, en entrevue. « C’est la seule station de métro de toute la Rive-Sud. L’engouement est là et c’est sûr que pour avoir une tour aussi haute, ça prend de la demande. »

M. Goulet a vanté l’accueil de la Ville de Longueuil pour le projet. « L’administration municipale a bien compris qu’une des façons de répondre à la crise du logement et à la crise écologique, c’était d’arrêter l’étalement urbain et de densifier aux endroits déjà desservis par le transport en commun structurant », a-t-il dit. « On sent qu’on a une administration qui est très proactive. […] Il y a une agilité à Longueuil qui est un peu inégalée. »

Le projet est évalué à 230 millions. Les premières livraisons de logements sont prévues d’ici 2027. M. Goulet a indiqué que Devimco ne savait pas encore si certaines des unités seraient offertes en location.

Le Myral constitue la deuxième phase d’un complexe immobilier qui compte déjà une tour de 25 étages en construction. Au total, les deux tours compteront plus de 1000 unités d’habitation.

M. Goulet a indiqué que le secteur autour du métro Longueuil était en plein redéveloppement et qu’il fallait s’attendre à ce que d’autres tours sortent bientôt de terre.

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ agit comme partenaire financier dans le dossier.