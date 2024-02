Montréal-Nord fait une tentative de la dernière chance pour tenter de convaincre Québec et Ottawa d’investir dans son projet de centre sportif intégré au coût de 155 millions.

L’arrondissement a annoncé jeudi avoir reçu l’appui de nombreuses personnalités du monde sportif, dont les basketteurs Bennedict Mathurin et Chris Boucher, l’ex-footballeur Laurent Duvernay-Tardif, ainsi que l’ex-sprinteur Bruny Surin.

« Tout le monde s’accorde pour dire que ce projet-là devrait figurer en haut des priorités gouvernementales », a fait valoir la mairesse d’arrondissement Christine Black, en conférence de presse. « C’est un cri du cœur qu’on fait. »

À défaut d’un engagement rapide des paliers supérieurs, Montréal-Nord devra utiliser le financement municipal déjà sécurisé pour le volet aquatique du projet et construire uniquement une piscine intérieure, a indiqué Mme Black.

« C’est certain que c’est notre grande crainte en ce moment. Notre souhait, c’est de faire un seul et unique projet. Il a toujours été question d’un centre sportif et non [seulement] d’une piscine », a-t-elle dit, indiquant qu’il y avait des avantages et des économies à procéder de façon intégrée.

« L’heure est urgente, parce que […] si les confirmations de financement n’arrivent pas, on va devoir malheureusement laisser aller la partie aquatique seule et construire un plateau sec en deuxième phase », a-t-elle ajouté.

Le projet a frappé un écueil cet été lorsque le gouvernement fédéral a fait connaître son refus de financement. La proposition n’était pas assez écologique pour son programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).