PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

La nouvelle année lunaire a démarré sous le signe du Dragon de Bois, symbole de prospérité et de succès. « Le Nouvel An lunaire c’est un temps de l’année où on se réunit, en famille. On pense à la dernière année, à la joie qu’elle nous a apportée et aux défis qu’on a dû surmonter. C’est un moment de l’année aussi, où on pense à ceux qui nous ont précédés et à la lumière qu’ils nous ont apportée dans nos vies », a déclaré la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui était présente à l’évènement.