Dénonçant comme Pierre Poilievre l’« incompétence » de Valérie Plante, l’entrepreneur François Lambert a affirmé qu’il songeait à la mairie de Montréal, devenu selon lui « ville de riches ».

« Je pense que la Ville de Montréal devrait être sous tutelle depuis un bon moment », a-t-il tonné dans une entrevue accordée à 100 % Nouvelles, sur les ondes de LCN. « Montréal est mal en point. On continue de dépenser et on n’a pas plus de services, les taxes augmentent. Le point de brisure est arrivé et on ne peut plus continuer dans cette lancée-là. »

« Est-ce que j’y pense sérieusement ? Définitivement », a-t-il répondu lorsqu’interrogé sur l’étendue de son intérêt. « Moi je dis que je suis intéressé, et c’est les gens qui vont décider s’ils veulent m’avoir ou pas. »

Quant aux politiciens avec qui il partage des atomes crochus – et qui l’inspirent –, François Lambert a rétorqué du tac au tac qu’il n’y avait « personne ».

Il estime toutefois que Pierre Poilievre « a raison » d’avoir vilipendé les compétences de la mairesse Valérie Plante. « Elle est incompétente, a-t-il asséné. Maintenant, c’est à elle de nous prouver qu’elle ne l’est pas. »

« Travailler pour les contribuables »

Il estime par ailleurs qu’il est impératif d’offrir aux automobilistes une solution de rechange alléchante en rendant les transports en commun gratuits. Les coûts liés à la billetterie, avance-t-il, représentent par ailleurs une part trop importante du budget de la Société de transport de Montréal (STM). « On ne peut plus se permettre ça. »

« La ville est pleine de trous, et on n’a jamais d’autres solutions que de créer des parcs », a encore ironisé le flamboyant entrepreneur dans une tirade déplorant l’état des routes dans la métropole. « Il faut vraiment redonner la Ville à un gestionnaire et j’aimerais que ce soit moi, je pense que j’ai de bonnes idées. »

« Ce que je veux […], c’est travailler pour les contribuables », a-t-il dit, dénonçant que Montréal soit devenu selon lui une « ville de riches ». M. Lambert a affirmé avoir un « plan » : « Si les gens veulent m’avoir, je vais sentir le pouls et je vais prendre une décision [en conséquence]. » En conclusion d’entrevue, il s’est par ailleurs défendu de rechercher le « spotlight ».

Les prochaines élections municipales se tiendront en 2025.