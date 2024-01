L’entrepreneur François Lambert, qui avait laissé entendre mardi qu’il envisageait d’être candidat à la mairie de Montréal, a finalement précisé quelques heures plus tard que sa sortie n’était qu’un « cri du cœur comme contribuable », mais qu’il n’était pas réellement intéressé par cette fonction.

Il voulait susciter une réflexion de la part d’éventuels candidats, a-t-il écrit sur le réseau X, en soirée mardi.

« Si j’ai pu réveiller un futur maire qui sommeillait, j’aimerais qu’on vote pour un maire qui ne sera pas le vote par défaut et surtout un maire avec du courage, le statu quo ne peut exister », a-t-il fait valoir.

Le coloré personnage, bien connu pour ses prises de positions sur divers sujets sur les réseaux sociaux, avait déclaré sur les ondes de LCN qu’il pensait sérieusement à se lancer dans la course à la mairie, qualifiant la mairesse Valérie Plante d’« incompétente » et affirmant que la Ville devrait être mise sous tutelle.

Après avoir clarifié ses intentions, François Lambert a tout de même fait ses suggestions pour les futurs candidats.

« Le prochain maire de Montréal devra donner aux contribuables des vrais services en fonction de ce qu’on paie. Le prochain maire de Montréal devra gérer et stopper le socialisme qui appauvrit Montréal. Le prochain maire de Montréal devra courir après les investisseurs, les aider et les encourager à investir ici », a-t-il détaillé sur le réseau X, ajoutant qu’il souhaitait la gratuité du transport en commun pour réduire la circulation automobile, plus de logements pour les sans-abri et moins de fonctionnaires municipaux.

La prochaine élection municipale aura lieu à l’automne 2025. Valérie Plante a fait part de son intention de se présenter à nouveau.