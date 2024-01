Urgences-Santé a rapporté plus de 1400 appels liés à des chutes sur les trottoirs glacés de Montréal depuis la semaine dernière, un « record » selon l’organisation ambulancière.

La Ville de Montréal a demandé à ses équipes de prioriser le déglaçage des trottoirs de la métropole, dans les derniers jours, quitte à ce que le déneigement des rues prenne plus de temps.

C’est la mairesse Valérie Plante qui l’a affirmé mardi, en marge d’une conférence de presse.

« Depuis le début, on continue à avoir des communications constantes avec les 19 arrondissements pour que ce soit la priorité », a dit la mairesse. « Tellement que, pendant la fin de semaine, on a demandé de ralentir les opérations de déneigement si ça pouvait permettre de mettre plus d’équipes sur les trottoirs. »

« À chaque fois qu’il y a une personne qui tombe et qui se blesse, c’est une personne de trop. Pour la Ville de Montréal, les trottoirs c’est toujours la priorité », a continué la mairesse de Montréal. « On le voit : dans certains arrondissements ça se passe très bien, le nombre de chutes a diminué. »