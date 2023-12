2 articles Grand Montréal

Campements de sans-abri à Montréal Plus de 460 démantèlements

Les campements de sans-abri se multiplient à Montréal, et plus seulement au centre-ville. Certains apparaissant dans des quartiers excentrés pour la première fois. Et les autorités n’en ont jamais autant démantelé, révèlent des données inédites obtenues par La Presse. Des expertes critiquent cette méthode forte.