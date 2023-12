La nouvelle surface synthétique « FIFA Quality Pro » du Stade olympique n’a été utilisée que pour un seul et unique match du CF Montréal, le 18 mars 2023.

Les gestionnaires du Stade olympique mettent au rancart leur terrain de gazon synthétique haut de gamme, moins d’un an (et seulement un match) après son inauguration. Ils envisagent même de s’en départir.

En plus de forcer la fermeture du cœur du Stade jusqu’à nouvel ordre, les travaux exploratoires annoncés la semaine dernière en vue d’un éventuel remplacement du toit obligent aussi la surface verte toute neuve à céder sa place. Le carottage, les inspections et l’entretien préventif du système de drainage sont incompatibles avec le maintien en place du terrain certifié « FIFA Quality Pro », le seul de cette gamme au Québec.

« La nouvelle surface synthétique a été installée en décembre 2022 et inaugurée en janvier 2023 », a confirmé Cédric Essiminy, porte-parole du Parc olympique. « À ce moment, nous n’étions pas aussi avancés dans l’élaboration du dossier d’affaires pour être en mesure de savoir que nous devrions la démanteler en vue des travaux exploratoires à venir. »

Son acquisition, son installation et sa certification ont coûté 907 000 $, selon le Parc olympique. L’organisation avait aussi acheté pour 200 000 $ de contreplaqué afin de protéger le terrain lorsqu’il n’était pas utilisé.

« Le budget pour les travaux exploratoires sur l’aire de jeu se chiffre à 1 million et comprend le démantèlement des gradins, le retrait de la pelouse, le carottage, ainsi que les différentes mesures qui seront prises », a continué M. Essiminy.

Attirer la NFL

En janvier dernier, l’organisation assurait que ce terrain contribuerait à attirer les ligues majeures.

« Avec cette nouvelle surface de jeu, le Parc olympique augmente son pouvoir d’attractivité auprès des promoteurs d’ici et d’ailleurs qui souhaitent organiser un évènement sportif au Stade », avait déclaré Alain Larochelle, vice-président au Parc olympique, par communiqué.

« On peut désormais le dire : nous sommes présentement en pourparlers avec la NFL dans le but d’accueillir des matchs au Stade olympique de Montréal ! », avait ainsi affirmé M. Essiminy sur Twitter, quelques jours après l’inauguration.

Depuis ce moment, le CF Montréal a joué un match sur la surface, en mars 2023. L’équipe s’y est aussi entraînée à 51 reprises, selon le Parc olympique. Aucun évènement n’y a eu lieu depuis avril dernier.

L’organisation a souligné le mauvais état du terrain précédent, jugé trop dur par de nombreux sportifs. « La précédente surface de jeu du Stade olympique était en fin de vie utile et posait de plus en plus de risques de blessures pour les joueurs », a souligné M. Essiminy.

Au-delà de son retrait, le sort réservé au terrain de gazon synthétique du Stade n’est pas encore arrêté.

« La surface actuelle sera entreposée avec soin. Plusieurs options sont présentement étudiées, dont la réinstallation de celle-ci au Parc (à l’intérieur ou à l’extérieur) ou ailleurs, un don ou une vente », a indiqué le porte-parole du Parc olympique. « D’ici à ce que la décision finale soit prise, le terrain sera entreposé par le Parc olympique. »