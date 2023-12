Les résidants de Saint-Jean-sur-Richelieu recommençaient à retrouver leur alimentation en eau potable de façon « graduelle », jeudi soir. La Ville a toutefois prévenu que d’autres ruptures risquaient de survenir lors de la délicate opération de réalimentation en eau.

« Au cours des prochaines heures, la population observera une augmentation graduelle de la pression dans les résidences, entreprises et industries », a indiqué la Ville dans un communiqué publié en fin de soirée, jeudi.

La population était toutefois appelée à limiter sa consommation aux besoins d’hygiène corporelle dans les heures suivant la reprise, afin d’éviter de surcharger le réseau. Elle était également invitée à reporter à ce vendredi l’usage de la laveuse et du lave-vaisselle.

Depuis lundi, plus de la moitié de la population de Saint-Jean-sur-Richelieu a été privée d’eau après une rupture majeure de canalisation. La rupture s’est produite pendant un chantier situé à l’intersection des rues Saint-Jacques et Caldwell, lundi dernier. La conduite d’eau potable en cause fait 75 centimètres de diamètre et alimente les quartiers Saint-Luc, L’Acadie, Saint-Jean et l’île Sainte-Thérèse.

Les travaux se sont poursuivis toute la nuit de mercredi à jeudi et la soudure des pièces a été complétée avec succès vers 4 h 30. Des travaux de génie civil ont ensuite commencé peu après 7 h et devaient se terminer en fin de journée.

Seul le point en ravitaillement en eau demeurera ouvert ce vendredi, soit celui du Carrefour Richelieu, et ce, de 7 h à midi. L’état d’urgence local demeure aussi en place.

L’avis d’ébullition préventif est aussi toujours en vigueur sur la rive ouest de Saint-Jean-sur-Richelieu.

« Quand on aura de l’eau, ça va rester important de limiter notre consommation pour un certain temps encore. Je comprends, ça presse pour l’hygiène corporelle, mais je ne pense pas que les couche-tôt pourront prendre leur douche ce soir. Pour ce qui est des lavages et des lave-vaisselle, ça va aller à demain », avait illustré la mairesse, Andrée Bouchard.

D’autres ruptures sont à prévoir

L’opération de réalimentation en eau risque d’être très « délicate », a par ailleurs prévenu le responsable des infrastructures et de la gestion des eaux de la Ville, Guillaume Grégoire, lors d’un point de presse tenu jeudi. « En fait, la probabilité de constater des bris est très élevée. Mais on ne craint pas que la réparation effectuée cède. On a une très grande confiance que la réparation est permanente », a-t-il dit.

Le risque qui subsiste, c’est vraiment que sur le reste du réseau municipal, en raison de l’ouverture des vannes et des changements direction de l’eau qu’il va y avoir, d’autres [ruptures] surviennent. Guillaume Grégoire, responsable des infrastructures et de la gestion des eaux de la Ville

Bref, tout n’est pas réglé. Quant à la cause de la rupture de la conduite, un « post-mortem » sera effectué dans les prochains jours, quand la situation sera vraiment revenue à la normale. « C’est à ce moment qu’on pourra tirer des constats sur la façon dont c’est arrivé, quelle est la cause, bref ce qui s’est passé », a déclaré le coordonnateur de l’organisation de sécurité civile, Jean Arsenault.

Plus tôt, mercredi, en entrevue avec La Presse, la mairesse Andrée Bouchard avait toutefois attribué la rupture à un possible problème de « vibration » lié à un chantier d’infrastructure situé à proximité.

Les écoles rouvertes

Les 14 écoles du centre de services scolaire des Hautes-Rivières seront rouvertes vendredi, a précisé l’organisation dans un communiqué jeudi. D’autres communications seront faites si les écoles devaient demeurer fermées, en raison du caractère imprévisible de la situation.

Le CISSS de la Montérégie-Centre demande aux personnes qui ont un besoin médical non urgent d’éviter les urgences pour leur permettre de concentrer leurs ressources vers les cas plus critiques, la coupure d’eau ayant aussi affecté les activités de l’établissement de santé.

L’alimentation en eau à l’hôpital était toutefois revenue et « sous contrôle » jeudi soir, a indiqué la Ville en ajoutant que des pompiers étaient déployés sur les lieux de manière préventive avec une citerne dans l’éventualité d’une chute de pression imprévue.

Par courriel, le CISSS dit travailler à planifier « le retour à nos activités régulières de manière graduelle, en concordance avec le plan de rétablissement de la Ville ». « Depuis [mercredi], nous reportons les activités non essentielles dans nos différentes installations. À l’Hôpital, les [opérations] et interventions urgentes de même que les traitements et [opérations] en oncologie sont maintenus. Les [opérations] et traitements non urgents sont reportés. En endoscopie également, seuls les cas urgents et prioritaires sont réalisés », a-t-on déclaré.