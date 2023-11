La scène du bar montréalais et salle de concert Turbo Haüs

Des propriétaires montréalais demandent une réglementation plus souple

(Montréal) Des propriétaires de clubs montréalais demandent à la Ville de mettre à jour les règlements sur le bruit et les règles d’aménagement afin de mieux protéger ses petites salles de concert.

La Presse Canadienne

Ces destinations nocturnes populaires se sont retrouvées ces dernières années de plus en plus entourées de nouvelles constructions résidentielles qui, selon certains propriétaires de clubs, les exposent à un risque accru de plaintes pour bruit et d’amendes coûteuses.

Jon Weisz, directeur d’une association de salles de concert indépendantes au Québec, affirme que les plaintes liées au bruit menacent l’existence même de certains établissements.

Il soutient que les règlements sur le bruit à Montréal sont généralement trop subjectifs et accordent trop de crédit aux plaintes.

Lui et d’autres souhaitent également que Montréal oblige les promoteurs à s’adapter aux conditions sonores existantes du quartier en intégrant des éléments d’atténuation du bruit dans la conception et la construction des bâtiments.

Sergio Da Silva, copropriétaire du bar montréalais et salle de concert Turbo Haüs, se dit favorable au développement à usage mixte dans son quartier, mais la ville doit faire davantage pour garantir que les résidents et les clubs puissent coexister harmonieusement.