Le garage Bellechasse de la STM devrait coûter 584 millions, ce qui est déjà plus de deux fois plus cher que prévu initialement

L’opposition à l’hôtel de ville de Montréal s’inquiète de voir la facture du garage à autobus Bellechasse augmenter encore davantage, au-delà de 584 millions. Vendredi, la Société de transport de Montréal (STM) a reconnu qu’elle ne sait pas encore combien lui coûtera l’électrification du centre de transport.

« L’administration Plante n’a pas inclus à la facture tout l’équipement de raccordements pour les autobus électriques. Malheureusement, l’administration n’a pas voulu détailler la teneur de ces nouveaux coûts », a déploré la critique en transport, Christine Black, aussi mairesse de Montréal-Nord.

Elle réagissait ainsi à des propos qu’a tenus vendredi la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, devant la Commission sur les finances, en indiquant que « le coût d’électrification pour le centre de transport Bellechasse est en évaluation ».

« On a comme objectif de vous revenir en 2024 avec ce montant-là », a-t-elle dit, en assurant toutefois que le but demeure « de rester dans l’enveloppe de 584 millions » qui avait été présentée l’an dernier. Les travaux, complétés à 80 %, doivent toujours se terminer à l’automne 2024, a par ailleurs assuré la DG.

Aux dernières nouvelles, le garage Bellechasse de la STM devrait coûter 584 millions, ce qui est déjà plus de deux fois plus cher que prévu initialement.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Christine Black, mairesse de Montréal-Nord

Se disant « surprise et inquiète » par la situation, Mme Black prédit que la facture « devrait encore augmenter ». « Il apparaît inconcevable d’accorder un seul dollar de plus au nouveau garage Bellechasse, un projet annoncé à la hâte afin d’accueillir les 300 autobus de la mairesse Plante », dit l’élue.

Mme Léonard, elle, soutient que son groupe « n’a pas encore électrifié de centres de transport ». « Quand on l’aura fait, on aura une meilleure idée des coûts. Présentement, je pourrais vous dire une somme qui ne voudrait rien dire », a-t-elle répété au maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, qui la pressait de questions.

« Ce n’est pas une tâche simple d’être capable de déterminer tout ça, dans quelque chose qui est en évolution », a aussi lancé Mme Léonard, en précisant que le centre Bellechasse « ne fait plus partie des stratégies à court terme pour rentrer l’électrification » à la STM ». « Ça viendra plus vers 2027 », a-t-elle dit.

Par courriel, une porte-parole de la STM, Amélie Régis, précise que le coût de 584 millions « est dédié à la construction du garage qui comprend une partie de l’électrification » comme des espaces pour chargeurs et des entrées électriques.

« Toutefois, au moment de la planification du centre de transport au début des années 2010, les technologies de solution de recharge étaient à leurs balbutiements et n’ont pas été intégrées au projet à ce moment. C’est ce qui fera partie de notre programme d’électrification qui est présentement en élaboration », ajoute Mme Régis.

Jusqu’ici, les retards étaient surtout attribués au fait que le projet se réalise « dans un contexte de surchauffe du marché de la construction », en plus de la crise sanitaire, de la pénurie de main-d’œuvre et de la hausse des coûts des matériaux de construction.

Le chantier a aussi connu son lot de complexités en raison de la découverte de conditions géotechniques « différentes de celles anticipées », dit la STM. Les enjeux liés au roc ont depuis été réglés et les travaux de consolidation terminés, assure-t-on.